Венецианциците пак страдат: Туристите откриха "тайните" им гондоли за 2 евро

Жителите на Венеция протестират, след като инфлуенсъри в социалните мрежи разкриха пред останалите туристи, че има евтини гондорли, използвани от местните жители за прекосяване на Канале Гранде.

На четирите прелеза на главния воден път на Венеция се образуваха дълги опашки за лодки, които позволяват на жителите да прекосят за 70 цента, докато туристите плащат 2 евро. Това е огромна икономия в сравнение с 80-те евро, които посетителите на Венеция обикновено плащат за официално 30-минутно пътуване с гондола по каналите.

Инфлуенсърите все по-често препоръчват големи гондоли, наречени трагети („фериботи“), като бърза и евтина алтернатива за туристите, които искат да си направят селфи на борда.

„Фериботите се превърнаха в най-новата тенденция за туристите, които искат да похарчат малко и да се качат на гондола“, каза Андреа Моручио, местен художник. „Благодарение на инфлуенсъри и блогъри, това се превърна в едно от най-популярните неща във Венеция и в резултат на това венецианците страдат.“

Докато недоволните местни жители, натоварени с пазаруване, се редят на опашка за трагетите зад туристите, които се щракват с телефоните си, те откриват още една причина да се изнесат и да намалят още повече населението на историческия център на Венеция, който е дом на около 50 000 души.

Пътеводителите отдавна предупреждават читателите за трагетите: Lonely Planet ги нарича „една от големите транспортни тайни на Венеция“ и „основен елемент от пътуванията на много венецианци“. Но жителите казват, че неотдавнашното популяризиране на този хак за пътуване от инфлуенсъри е наклонило везните.

„С тази гондола, само за 2 евро, за четири минути можете да прекосите Канале Гранде, точно за четири минути - достатъчно време, за да си направите снимка, която да изпратите на приятелите си“, каза YouTuber-ът Джована Санторо. Инстаграмърът „Eat with Ange“ пък допълни: „Пътуването е наистина бързо, но е чудесно за пътуващи сами или за всеки, който не иска да плаща 80-100 евро, за да се повози с гондола.“

Трагетите имат различен дизайн от гондолите във Венеция, които се управляват от един гондолиер, а не от двама, но това не е допринесло много за възпиране на туристите.

Симоне Вентурини, съветник по туризъм на Венеция, каза пред The Times, че градът обмисля да увеличи цената за туристи над 2 евро и да използва средствата, за да отвори два нови фериботни прелеза през Канале Гранде, използвайки приходите.

„Увеличението би било оправдано, тъй като туристите използват услугата като заместител на разходката с гондола“, каза той.

Алдо Реато, градски съветник и бивш ръководител на асоциацията на гондолиерите, призна, че с 30 милиона туристи, посещаващи Венеция всяка година, опашките на фериботните кейове са неизбежни. Този брой може да се увеличи отново, тъй като сериалът на Netflix „Емили в Париж“ планира да снима в града.

Но Реато каза, че честотата на преминаванията се увеличава по натоварените маршрути.

„Ние сме на страната на венецианците“, категоричен бе той.