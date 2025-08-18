IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Защо кратките, по-малко интензивни тренировки са по-ефективни - 3 причини

Чудесна новина за хората, които нямат много време за фитнес

18.08.2025 | 22:31 ч.
Снимка: istock

Ходенето на фитнес е забавно, но нека си го кажем – не искаме да прекарваме целия ден там. За щастие, ако попитате треньорката Шанън Ричи, не е и нужно. 

„Ще проповядвам това до деня, в който умра – по-кратките, по-малко интензивни тренировки са по-ефективни от по-дългите, по-интензивни тренировки“, каза тя в скорошно съобщение в TikTok. Според Ричи, когато става въпрос за изграждане на мускули, не е нужно да прекарвате часове във фитнес залата, дори ако приятелите ви мислят по този начин. 

Но също така не е нужно да правите изтощителна HIIT тренировка или дори пилатес с много повторения, за да получите желаните резултати. „Жените исторически са били насърчавани да се фокусират върху кардио, изгаряне на калории и тренировки с много висок брой повторения, за да станат по-слаби, но това често води до прегаряне и минимални промени в телесния състав“, обяснява Ричи. По думите ѝ, когато жените тренират по-умно, а не по-дълго или по-интензивно, те всъщност могат да изградят чиста мускулна маса, да подобрят метаболитното си здраве и да се чувстват по-добре, докато тренират. 

Обикновено тренировките на Ричи отнемат само 35 минути, но вие може да ги направите още по-кратки.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

