Защо кратките, по-малко интензивни тренировки са по-ефективни - 3 причини

Ходенето на фитнес е забавно, но нека си го кажем – не искаме да прекарваме целия ден там. За щастие, ако попитате треньорката Шанън Ричи, не е и нужно.

„Ще проповядвам това до деня, в който умра – по-кратките, по-малко интензивни тренировки са по-ефективни от по-дългите, по-интензивни тренировки“, каза тя в скорошно съобщение в TikTok. Според Ричи, когато става въпрос за изграждане на мускули, не е нужно да прекарвате часове във фитнес залата, дори ако приятелите ви мислят по този начин.

Но също така не е нужно да правите изтощителна HIIT тренировка или дори пилатес с много повторения, за да получите желаните резултати. „Жените исторически са били насърчавани да се фокусират върху кардио, изгаряне на калории и тренировки с много висок брой повторения, за да станат по-слаби, но това често води до прегаряне и минимални промени в телесния състав“, обяснява Ричи. По думите ѝ, когато жените тренират по-умно, а не по-дълго или по-интензивно, те всъщност могат да изградят чиста мускулна маса, да подобрят метаболитното си здраве и да се чувстват по-добре, докато тренират.

Обикновено тренировките на Ричи отнемат само 35 минути, но вие може да ги направите още по-кратки.

