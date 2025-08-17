IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Опровергават правилото за трите секунди храна на земята

Падналото парче на пода светкавично се замърсява

Експертът по хранене д-р Тереза Арнандиз заяви, че „правилото за трите секунди", което твърди, че е безопасно да се вдига храна, паднала на земята, е просто мит.

В експеримента си Арнандиз отрязва две парчета от една и съща храна: тя пуска едното на земята за три секунди и не докосва другото. След това поставя и двете парчета в петриева паничка, за да създаде условия за размножаване на бактериите, съобщава сайта aif.ru

Според резултатите, съгласно „правилото за трите секунди", не би трябвало да има разлика между парчетата. Проучването обаче показва, че микроорганизмите се размножават много активно върху храната, паднала на земята, докато в контролната проба почти не се наблюдава бактериално замърсяване.

Това се случи Dnes

