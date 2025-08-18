IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хороскоп за седмицата – какво да очаква всяка зодия

Астрологична прогноза за периода 18 - 24 август

18.08.2025 | 22:16 ч. Обновена: 18.08.2025 | 22:38 ч. 0
Снимка: istock

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 18 – 24 август 2025. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Намалете темпото. Постарайте се да съчетаете оптимално домашно-битовите и професионалните ангажименти. Направете го така, че да не се лишавате от лично време и предпочитания. Стремете се към баланс между вътрешната си свобода и публичните прояви. Разпределяйте задълженията, не се опитвайте да се справите с всичко самостоятелно. Ангажирайте се само с отговорностите, с които имате пряка и неразривна връзка.

Телец

Предстои период, в който ще можете да се посветите на творчество, на близките си, на дребните житейски радости. Ще получавате впечатляващи резултати от всичко, което правите с удоволствие. Почти ежедневно ще имате нови преживявания, повод за добро настроение. Първоначално ще са свързани предимно с професионалните търсения, а в последните дни ще засегнат личните отношения. Не прекалявайте с инициативата и импровизациите.

