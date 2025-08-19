Кайли Дженър и Тимъти Шаламе не са се разделяли

Скоро се появиха слухове, че Кайли Дженър и Тимъти Шаламе може да са скъсали. А причината е, че 28-годишната риалити звезда и 29-годишният актьор от известно време не са били забелязвани заедно.

Освен това, Тимъти не беше сред гостите на тържествата по случай рождения ден на Кайли, който беше на 10-и август, ако съдим по публикации в социалната мрежа Instagram. Сега източник обяснява, че звездите все още са заедно и отношенията им се развиват добре.

Просто в момента работят в различни краища на света и затова не са виждани заедно. Шаламе се снима в третата част на филма "Дюн" в Будапеща, Унгария.

"Те не са се виждали от няколко седмици, само защото Тимъти снима "Дюн" в студио в Будапеща, а Кайли също работи. Тя го посети през юли", коментира източник на "People".

Той добавя, че "въпреки че Кайли има личен самолет, полетът все още е 12 часа. Тя е майка и тя също работи. Тя има много отговорности в Ел Ей. Графикът на Тимъти е изтощителен - с много малко свободно време. Въреки това, те правят така, че нещата да работят. Те си говорят по FaceTime през повечето дни. Те си липсват един на друг и са напълно добре".

Още за отношенията четете в teenproblem.net