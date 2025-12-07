IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Най-актуалните модели обеци, които да носите тази зима

Перли, камъни, пискюли или две различни обеци – развихрете въображението си през този сезон

07.12.2025 | 21:07 ч. 0
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Зимата носи със себе си нова вълна от блясък, красота и изненадващи форми в сферата на бижутата. Тенденциите при обеците този сезон са по-дръзки от всякога, като дизайнерите залагат на по-масивни варианти, винтидж детайли и персонализирани елементи, които превръщат аксесоарите в ключов моден акцент.

Зимните визии изискват повече дълбочина, а обеците са перфектната възможност да подчертаете индивидуалния си стил.

Една от най-актуалните тенденции при обеците е стремежът към различни и по-нестандартни форми. Масивните златни халки, големите размери и драматичните висящи модели доминират на модния подиум и в street модата, предлагайки смела визуална рамка на лицето.

Тези модели са създадени да правят впечатление, да подчертаят чертите на лицето и се комбинират чудесно със зимни палта, големи яки и пуловери с едра плетка.

Източник: Tialoto.bg

