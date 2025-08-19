IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зодиите, които най-често разочароват околните

Вижте кои са те

19.08.2025 | 17:45 ч. Обновена: 19.08.2025 | 18:06 ч. 0
Снимка: iStock/stockbusters

Снимка: iStock/stockbusters

На всеки се случва да допусне грешка, да нарани някого, да не постъпи правило и да има лоши последствия. Но сякаш за някои зодии това е по-често срещан сценарий. И те редовно разочароват близки и познати. Ето кои са, според "Times Of India".

Везни

Те са приятни, мили и приятелски настроени личности. По принцип, искат всичко да е честно и справедливо. Търсят мир и хармония. Но понякога - просто не могат да вземат решение. Все се колебаят, губят време в много мислене и празни приказки. И така става - че обещават неща, но накрая не ги изпълняват - все се чудят кое е правилно. Затова - околните редовно се чувстват подведени от тях.

Стрелец

Много позитивни и лъчезарни зодии. Винаги са в движение, търсят тръпка, развълнувани са да изпробват нови неща. Забавни и общителни. Но често заради веселия си характер, приключенския дух - казват неща, без да влагат много мисъл и понякога дават напразни обещания. Прекалено развълнувани са и не мислят за последствията. Това кара другите да останат разочаровани от Стрелците.

Останалите вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зодии зодиакални знаци астрология зодии в живота
