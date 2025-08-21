Хали Бери предизвика фурор с надуваемо пате в басейна

Хали Бери продължава да удивява феновете с визията си. Актрисата навърши 59 години на 14-и август. През миналата седмица тя показа как е прекарала празника си, като качи снимки по бански. И демонстрира как с партньора ѝ Ван Хънт релаксират на ваканция.

Сега звездата отново публикува в профила си в Instagram снимки от почивката си.

От нова серия кадри виждаме как Хали е в частен инфинити басейн, релаксира върху голямо жълто надуваемо пате и е в перфектна форма. Тя носи диадема от цветя. Актрисата е по червен цял бански. Освен това, Бери е качила и серия снимки, на които е на пясъка на плажа. Там тя е по черен бански.

