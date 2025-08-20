IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Механик разби „Ферари“ за 400 000 долара на тест драйв

Автомобилът се е преобърнал по таван

20.08.2025 | 08:25 ч. Обновена: 20.08.2025 | 09:42 ч. 7
Снимка бТВ

Снимка бТВ

Луксозен автомобил „Ферари“, оценен на над 416 000 долара, беше напълно унищожен при инцидент по време на тест драйв в Истанбул, съобщи сайтът Turkey Today.

Механик е загубил контрол над колата, която се ударила в подпорна колона и се е преобърнала. Катастрофата е станала на магистрала E-5 в истанбулския квартал „Буюкчекмедже“.

Работникът, който по-рано вчера споделил снимки на спортния автомобил, решил да го изпробва след направените ремонти.

Въпреки че след сблъсъка автомобилът се е преобърнал по таван, шофьорът останал напълно невредим. Луксозният автомобил е спрян от движение, тъй като щетите по него са твърде сериозни. /бТВ

