Механик разби „Ферари“ за 400 000 долара на тест драйв

Луксозен автомобил „Ферари“, оценен на над 416 000 долара, беше напълно унищожен при инцидент по време на тест драйв в Истанбул, съобщи сайтът Turkey Today.

Механик е загубил контрол над колата, която се ударила в подпорна колона и се е преобърнала. Катастрофата е станала на магистрала E-5 в истанбулския квартал „Буюкчекмедже“.

Работникът, който по-рано вчера споделил снимки на спортния автомобил, решил да го изпробва след направените ремонти.

Въпреки че след сблъсъка автомобилът се е преобърнал по таван, шофьорът останал напълно невредим. Луксозният автомобил е спрян от движение, тъй като щетите по него са твърде сериозни. /бТВ