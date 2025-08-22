Зодиите, които са хейтъри

Всеки понякога изпитва злоба или лоши емоции. Но за тези зодии се казва, че постоянно са негативни, обиждат, все са недоволни, сякаш мразят всичко. Близките им често ги наричат хейтъри. Ето кои са те, според "Times Of India".

Козирог

Козирозите няма да ви мотивират или хвалят. Нито ще се впечатлят от новата ви работа, нито от връзката ви с чаровен човек, нито от кулинарните ви умения или кухнята ви. Може да промълвят, че ви поздравяват, но всъщност лицето им и тонът им издават друго - че трябва да се постараете повече и не бива толкова да се възгордявате. Може да спечелите "Оскар" и вместо тези зодии да се възхищават на това, ще ви попитат защо ви е отнело толкова време да го направите.

Дева

Тези зодии не мразят просто за забавлението и за спорта. Не са злобни по природа. Просто са перфекционисти, строги, организирани и искат всичко да е изпипано, идеално. Те забелязват и най-малката грешка, и най-малкия недостатък. Виждат кога думите ви не съответстват на действията, виждат ако не сте си нанесли очната линия достатъчно добре. И просто това ги дразни, не им харесва. Няма да крещят или да говорят за това, но физиономията им ще ги издаде.

