3 зодии ще се радват на голям житейски пробив през сезона на Дева

На 23 август навлизаме в сезона на управлявания от Меркурий земен знак Дева. Хората от тази зодия са известни със своя перфекционизъм, остро око за стил и детайли и завидни умения за решаване на проблеми. Девите са лоялни, практични и безкрайно наблюдателни.

Тази година стартът на сезона на Дева е подсилен и от августовското Новолуние на 23-и, което също е в този знак. Когато огненият, търсещ внимание Лъв отстъпи място на дисциплинираната, организирана Дева това е повече от просто промяна на вибрациите. Това дава началото на период, в който можете да станете човекът, който винаги сте искали да бъдете.

Сезонът на Дева е по-натоварен от обикновено тази година. Освен Новолунието от 23 август, това на 21 септември също ще се падне в този знак, а това означава две възможности за нови начала. В астрологията новолунията са за задаване на намерения за следващия месечен лунен цикъл и е рядкост две от тях да се случат в един и същи астрологичен знак, което прави тазгодишния период на Дева двойна доза духовна сила, която ще повлияе на всеки зодиакален знак.

И все пак три зодии ще са особено засегнати, но по един добър начин, подтикващ ги към положителни промени. Ето и кои са те:

Телец

Телец, вие правите това, което умеете най-добре - стоите здраво стъпили на земята, търсите утеха и пазите спокойствието си, сякаш това е работа на пълен работен ден. И честно казано? Заслужили сте си го. Но сезонът на Дева настъпва като добре облечен лайф коуч, казващ ви: „Добре, скъпи, време е да се размърдаш.“ Този сезон активира вашия пети дом на страстта, себеизразяването и креативността – напомняйки ви, че зоните на комфорт са хубави, но те не са мястото, където се случва растеж.

Очаквайте внезапен порив да се заемете сериозно с нещо, с което само сте набелязали – може би с онази творческа идея, която сте отлагали, или с онзи личен проект, който стои в приложението ви за бележки от месеци. Земната, практична енергия на Дева говори вашия език, но също така ви тласка да направите реални, осезаеми стъпки напред. Не е нужно да взривявате живота си – просто настройте циферблата. Пренастройте се. Преангажирайте се. Започнете да блестите по вашия си начин Телец - земен, луксозен и изцяло според вашите правила и условия.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg