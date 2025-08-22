IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Остин Бътлър загубил зрението си

Разказа за страшна случка

22.08.2025 | 21:07 ч. Обновена: 22.08.2025 | 22:19 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Остин Бътлър разкри, че се е страхувал, че ще умре. 34-годишният актьор е пътувал за снимките на филма от 2023 г. - "The Bikeriders", когато е усетил, че има тежка мигрена. И когато самолетът кацнал, Остин осъзнал, че е загубил зрението си.

 "Усети се така, все едно животът беше източен от тялото ми. Изведнъж имах еуфорично усещане и всъщност наистина си мислех, че умирам.", сподели той пред списание на "Men's Health".

Зрението на звездата бавно се завърнало и той прекарал целия ден на снимачната площадка.

Смятал, че инцидентът е причинен от липса на сън.

