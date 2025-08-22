IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Новолунието в Дева завинаги променя живота на 4 зодии

Носи им голям късмет

22.08.2025 | 21:15 ч. Обновена: 22.08.2025 | 22:20 ч. 0
Снимка: iStock/murat4art

Посрещаме последното новолуние за лятото. На 23-и август, събота, ни очаква новолуние в знака на Дева. Събитието е символично - то показва, че съдбата ще награди тези, които са най-готови за промяната. Сега се отваря портал към нова реалност за някои зодии. Премахваме ограниченията, отваряме сърцето си за любовта и нови шансове. Ето на кои зодиакални знаци новолунието ще донесе най-много късмет, според "112.ua".

Овен

За Овните това новолуние ще се превърне в повратен момент. Ще получат шанс, който променя всичко. Интересното е, че няма веднага да осъзнаят колко е значимо това. Щастието идва неочаквано. Свикнали са да страдат, особено в определена сфера, но сега там идва светлина, лекота, подкрепа. Новолунието в Дева построява пътя към новия им живот.

Лъв

Тези огнени зодии могат да очакват приятни изненади. Новолунието ще им помогне да оставят в миналото злобата, недоволството и ще доведе нови хора в живота им. За много Лъвове 23-и август бележи началото на хубав романс или неочаквана любов. Във финансовата сфера също ще усетят облекчение. Проблемите остават в миналото. Важното е сега да не изпускат случайна среща или неочаквана оферта. Тези неща ще са ключът към щастието им.

зодии зодиакални знаци астрология зодии и хороскопи новолуние
