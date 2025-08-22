Рапърът Lil Nas X се разходи по гащи и каубойски ботуши, арестуваха го ВИДЕО

Носителят на награда “Грами“, певец и автор на песни Lil Nas X, е арестуван, според данни на затворниците от шерифа на окръг Лос Анджелис, съобщава CNN. Предполага се, че рапърът е имал инцидент с полицията в ранните часове на четвъртък сутринта.

Рапърът, чието официално име е Монтеро Ламар Хил, е бил открит в района на Студио Сити на булевард Вентура, според служителя по връзки с обществеността Чарлз Милър.

Сигналът е подаден около 05:30 ч. местно време за мъж, който се разхождал по булевард "Вентура“ по бельо и каубойски ботуши. Според властите, при опит за проверка изпълнителят е проявил агресия към полицаите и е бил задържан по подозрение в нападение. По-късно е откаран в болница заради съмнения за свръхдоза.

🔥🚨BREAKING NEWS: Grammy award winning rapper Lil Nas X has been hospitalized after being spotted roaming nearly naked on the streets of Los Angeles at 4AM. TMZ claims it could be a possible OD. This comes after Lil Nas X reportedly ‘ruined his career’ by intentionally and… pic.twitter.com/pyTHkFMKTo — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 21, 2025

“При пристигането си заподозреният е нападнал служителите на реда и е бил задържан. Той е транспортиран до местна болница за евентуално предозиране и е арестуван за побой над полицай“, каза Милър.

Lil Nas X е задържан в затвора Valley Jail във Ван Найс.

Артистът стана известен с хита от 2018 година “Old Town Road“ с Били Рей Сайръс.

През 2020 г. той говори пред Variety за трудностите, които е преживял, откакто е станал известен, включително загубите на колегите си изпълнители Nipsey Hussle, XXXTentacion и Juice Wrld.