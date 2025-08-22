IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рапърът Lil Nas X се разходи по гащи и каубойски ботуши, арестуваха го ВИДЕО

Откаран е в болница, заради съмнение за предозиране с наркотици

22.08.2025 | 17:07 ч. Обновена: 22.08.2025 | 17:39 ч. 5
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Носителят на награда “Грами“, певец и автор на песни Lil Nas X, е арестуван, според данни на затворниците от шерифа на окръг Лос Анджелис, съобщава CNN. Предполага се, че рапърът е имал инцидент с полицията в ранните часове на четвъртък сутринта.

Рапърът, чието официално име е Монтеро Ламар Хил, е бил открит в района на Студио Сити на булевард Вентура, според служителя по връзки с обществеността Чарлз Милър.

Сигналът е подаден около 05:30 ч. местно време за мъж, който се разхождал по булевард "Вентура“ по бельо и каубойски ботуши. Според властите, при опит за проверка изпълнителят е проявил агресия към полицаите и е бил задържан по подозрение в нападение. По-късно е откаран в болница заради съмнения за свръхдоза.

“При пристигането си заподозреният е нападнал служителите на реда и е бил задържан. Той е транспортиран до местна болница за евентуално предозиране и е арестуван за побой над полицай“, каза Милър.

Lil Nas X е задържан в затвора Valley Jail във Ван Найс.

Артистът стана известен с хита от 2018 година “Old Town Road“ с Били Рей Сайръс.

През 2020 г. той говори пред Variety за трудностите, които е преживял, откакто е станал известен, включително загубите на колегите си изпълнители Nipsey Hussle, XXXTentacion и Juice Wrld.

Lil Nas X рапър Холивуд звезди арест “Old Town Road“
