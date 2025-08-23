IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пол Маккартни обяви, че ще има нов албум на The Beatles

Изданието ще се казва Anthology 4

23.08.2025 | 11:15 ч. Обновена: 23.08.2025 | 12:14 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Музикантът и звезда на култовата рок група The Beatles Пол Маккартни обяви издаването на нова колекция от песни на групата. 

Артистът съобщи това на страницата си в социалната мрежа Instagram. Според него, изданието ще се казва Anthology 4, като в мрежата вече се появи евентуален списък с песни.

„Историята на Бийтълс по техни думи. Anthology 2025 - музика, книга и сериал на платформата Disney+ ще бъдат пуснати тази есен“, написа Маккартни. Съобщава се, че колекцията ще се състои от 13 демо версии на песни и неиздавани досега композиции. Очаква се през есента и издаването на разширена версия на документалната поредица „The Beatles Anthology“, чиято премиера бе през 1995 г.  

