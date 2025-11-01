3 упражнения за тънка талия по време на перименопауза

Перименопаузата е предизвикателен период за поддържането на теглото, особено в областта на талията. Това се дължи главно на хормоналните промени, които променят начина на съхранение на мазнините (и те често се пренасочват към корема) и забавят метаболизма.

Ето 3 много ефективни типа упражнения, фокусирани именно върху проблемите на перименопаузата:

Силови тренировки с тежести (Resistance Training)

Това е най-важното „упражнение“ през този период. С намаляването на естрогена тялото губи мускулна маса, а мускулите са „двигателят“, който изгаря калории дори в покой. Силовите тренировки спират този спад, ускоряват метаболизма и оформят тялото.

Как да ги изпълнявате:

Вместо само да правите коремни преси, се фокусирайте върху клякания, мъртва тяга, движения с избутвания и изтегляния. Тези движения ангажират най-много мускули и произвеждат най-голям метаболитен отклик. Старайте се да ги изпълнявате 2-3 пъти седмично. Използвайте тежести, които са достатъчно тежки, за да ви накарат да се затрудните да завършите последните 2-3 повторения от серията.

Източник: 3 упражнения, с които да намалите мазнините около талията при перименопауза