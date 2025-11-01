IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

3 упражнения за тънка талия по време на перименопауза

За повече здраве

01.11.2025 | 15:15 ч. 3
Снимка: istock

Снимка: istock

Перименопаузата е предизвикателен период за поддържането на теглото, особено в областта на талията. Това се дължи главно на хормоналните промени, които променят начина на съхранение на мазнините (и те често се пренасочват към корема) и забавят метаболизма. 

Ето 3 много ефективни типа упражнения, фокусирани именно върху проблемите на перименопаузата:

Силови тренировки с тежести (Resistance Training)

Това е най-важното „упражнение“ през този период. С намаляването на естрогена тялото губи мускулна маса, а мускулите са „двигателят“, който изгаря калории дори в покой. Силовите тренировки спират този спад, ускоряват метаболизма и оформят тялото.

Как да ги изпълнявате:

Вместо само да правите коремни преси, се фокусирайте върху клякания, мъртва тяга, движения с избутвания и изтегляния. Тези движения ангажират най-много мускули и произвеждат най-голям метаболитен отклик. Старайте се да ги изпълнявате 2-3 пъти седмично. Използвайте тежести, които са достатъчно тежки, за да ви накарат да се затрудните да завършите последните 2-3 повторения от серията.

Източник: 3 упражнения, с които да намалите мазнините около талията при перименопауза

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

спорт упражнения фитнес
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem