Шик или? 92-годишната Джоан Колинс се съблече по бял бански

Джоан Колинс демонстрира своята „вечна красота“ в шикозен бял бански, споделяйки бляскава снимка в Instagram.

92-годишната звезда от сапунената опера „Династия“ допълни банския си с червена шапка за слънце и тюркоазени гривни, пръстени и обеци.

Иконата от телевизията също така показа кафяв педикюр и червило в розов цвят на почивката си в Южна Франция.

Феновете в Instagram бяха във възторг от бляскавия външен вид и стила на звездата.

На въпросния кадър тя позира усмихната, докато седи на яркосиня кърпа със скръстени крака. Въпреки че очевидно е в режим на почивка, Колинс не можа да устои да не загатне за „следващия си ход“ в надписа на публикацията си.

