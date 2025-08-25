За ЧРД: Тимъти Шаламе накарал Кайли Дженър да се чувства специална

Връзката между Кайли Дженър и Тимъти Шаламе просто работи отлично. 28-годишната риалити звезда и 29-годишният актьор са заедно от април 2023 г. Сега се казва, че и двамата полагат усилия да поддържат романса жив, въпреки че са много заети с кариерите си и често не са на едно и също място.

"Те са заедно и нямат нужда да са заедно на живо всеки ден, за да работят нещата. Те се обожават един друг и наистина правят така, че нещата да работят, дори с 2 заети графика и дори понякога да не са в една и съща часова зона", коментира източник на "Us Weekly".

На 10-и август Кайли празнува 28-ия си рожден ден.

Въпреки че Тимъти не присъства на тържествата, той все пак е направил личния празник на Дженър запомнящ се.

"Той положи доста усилия, за да я накара да се чувства специална на нейния рожден ден. Той изпрати подаръци, те говориха по FaceTime и той координира значими жестове с приятелите на Кайли, които я накараха да се почувства много специална", обясни още източникът.

