IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 106

Хороскоп за седмицата – какво да очаква всяка зодия

Астрологична прогноза за периода 25 - 31 август

25.08.2025 | 19:15 ч. Обновена: 25.08.2025 | 20:26 ч. 0
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 25-31 август 2025. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Излъчването ви ще е силно, ще сте особено привлекателни. Подходящо е да насочите вниманието си към творчески занимания и публични изяви. Грижете се старателно за външния си вид. Твърдението, че „по дрехите посрещат“ продължава да е актуално. Съществените събития ще са свързани най-вече с отношенията. Без излишен драматизъм ще успеете да прекратите връзки, които пречат на напредъка ви.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Хороскоп за седмицата
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem