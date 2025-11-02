8 ползи за здравето от райските ябълки

Щом настъпи есента, в нашето есенно меню добавяме и райските ябълки. Плодове, за които е известно, че помагат на организма ни по време на настинки и грип, когато страдаме от кашлица, полезни са и за щитовидната жлеза. Малки, в топли оранжеви багри, райските ябълки са много богати на калий, магнезий, желязо, витамин А, витамини от група В, фосфор и други.

Ако все още не сте ги припознали като есенен плод за вашата трапеза, вижте 8 добри причини да ги направите част от менюто си.

1. Райската ябълка е богата на разтворими фибри и помага за отслабването.

Това са вид фибри, за които е известно, че подобряват храносмилането, създават усещане за ситост, намаляват риска от запек, понижават нивата на лошия холестерол и други.

2. Защита от преждевременно стареене

Райската ябълка може да помогне за предотвратяване на преждевременно стареене, защото е богата на витамин С, основно хранително вещество за производството на колаген. Колагенът е протеинът, отговорен за поддържането на гладкостта и еластичността на кожата.

Но консумацията на този плод, ни осигурява и танини и каротеноиди, които са биоактивни съединения с антиоксидантни свойства. За тях е известно, че помагат за предотвратяване развитието на рак на кожата, като я предпазват от увреждания, причинени от ултравиолетови (UV) лъчи и свободните радикали.

