8 ползи за здравето от райските ябълки

Щом настъпи есента, в нашето есенно меню добавяме и райските ябълки. Плодове, за които е известно, че помагат на организма ни по време на настинки и грип, когато страдаме от кашлица, полезни са и за щитовидната жлеза. Малки, в топли оранжеви багри, райските ябълки са много богати на калий, магнезий, желязо, витамин А, витамини от група В, фосфор и други.
Ако все още не сте ги припознали като есенен плод за вашата трапеза, вижте 8 добри причини да ги направите част от менюто си.
1. Райската ябълка е богата на разтворими фибри и помага за отслабването.
Това са вид фибри, за които е известно, че подобряват храносмилането, създават усещане за ситост, намаляват риска от запек, понижават нивата на лошия холестерол и други.
2. Защита от преждевременно стареене
Райската ябълка може да помогне за предотвратяване на преждевременно стареене, защото е богата на витамин С, основно хранително вещество за производството на колаген. Колагенът е протеинът, отговорен за поддържането на гладкостта и еластичността на кожата.
Но консумацията на този плод, ни осигурява и танини и каротеноиди, които са биоактивни съединения с антиоксидантни свойства. За тях е известно, че помагат за предотвратяване развитието на рак на кожата, като я предпазват от увреждания, причинени от ултравиолетови (UV) лъчи и свободните радикали.
