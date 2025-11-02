IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 82

8 ползи за здравето от райските ябълки

Богати са на фибри

02.11.2025 | 22:15 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Щом настъпи есента, в нашето есенно меню добавяме и райските ябълки. Плодове, за които е известно, че помагат на организма ни по време на настинки и грип, когато страдаме от кашлица, полезни са и за щитовидната жлеза. Малки, в топли оранжеви багри, райските ябълки са много богати на калий, магнезий, желязо, витамин А, витамини от група В, фосфор и други. 

Ако все още не сте ги припознали като есенен плод за вашата трапеза, вижте 8 добри причини да ги направите част от менюто си

1. Райската ябълка е богата на разтворими фибри и помага за отслабването. 

Това са вид фибри, за които е известно, че подобряват храносмилането, създават усещане за ситост, намаляват риска от запек, понижават нивата на лошия холестерол и други.

2. Защита от преждевременно стареене

Райската ябълка може да помогне за предотвратяване на преждевременно стареене, защото е богата на витамин С, основно хранително вещество за производството на колаген. Колагенът е протеинът, отговорен за поддържането на гладкостта и еластичността на кожата.

Но консумацията на този плод, ни осигурява и танини и каротеноиди, които са биоактивни съединения с антиоксидантни свойства. За тях е известно, че помагат за предотвратяване развитието на рак на кожата, като я предпазват от увреждания, причинени от ултравиолетови (UV) лъчи и свободните радикали.

Източник: Хапвайте райски ябълки за щитовидната жлеза и при високо кръвно

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

райски ябълки фибри плодове
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem