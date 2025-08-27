Венера влезе в Лъв - 3 зодии ще бъдат най-засегнати

Не се изненадвайте, ако се почувствате по-смели от обикновено по отношение на любовта, докато Венера преминава през огнения знак Лъв от 25 август до 19 сепември. Възможно е именно сега, по време на този транзит, да започнете нова връзка.

Със сигурност любовният ви живот ще изисква по-смели жестове, докато планетата на любовта е в екстравагантния Лъв. Както необвързаните, така и двойките ще се възползват от тази астрологична енергия, която ще вдъхновява храброст и безстрашие. Необвързаните ще се чувстват уверени, докато флиртуват с непознати, ще канят на среща обекта на интереса си и дори ще правят първата крачка.

Двойките ще намерят вътрешната сила да се справят със следващите стъпки във връзката си, като например да говорят за съвместно живеене или дори за брак. Независимо от статуса на връзката, всеки несъмнено ще се чувства по-сигурен в своите романтични желания.

Венера в Лъв ще насърчи увереността на всички зодиакални знаци, но ефектът й ще бъде особено забележим за Рак, Дева и Везни.

Рак

Играта на сигурно е нещо от миналото, Раци. Венера в Лъв ви среща във втория ви дом на сигурност и стабилност. Вместо да се затваряте в зоната си на комфорт, този транзит ви предизвиква да следвате желанията си. Има ли някой, с когото искате да бъдете? Искате ли да прекарате живота си с настоящия си партньор? Какво още ви е необходимо, за да се чувствате удовлетворени в любовта? Отговорът на тези въпроси може да не е лесен, но отговорите ви ще ви дадат смелостта да преследвате желанията на сърцето си. Венера в Лъв ще ви извади от зоната ви на комфорт, тъй като любовта, която търсите, изисква безстрашие. Не чакайте нито секунда повече, ако знаете какво искате.

