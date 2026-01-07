IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рак е погубил френската икона Брижит Бардо

Тя е претърпяла две операции

07.01.2026 | 11:35 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Покойната френска екранна икона Брижит Бардо е претърпяла две операции за рак, преди да се предаде на болестта миналия месец, разказа съпругът ѝ в интервю за списание Paris Match, публикувано преди погребението й днес.

Актрисата се е справила много добре с двете процедури, разказа Бернар д'Ормал пред списанието, докато близки и приятели се събраха в Сен Тропе за църковна служба и погребение.

Не е посочена причината за смъртта на Бардо, която почина на 91-годишна възраст на 28 декември в дома си, известен като Ла Мадраг, на Френската Ривиера.

Актрисата, която се бореше за правата на животните и се възстанови от рак на гърдата през 80-те години, е била хоспитализирана два пъти в края на 2025 г.

"Тя винаги е искала да се върне в Ла Мадраг", каза д'Ормале. "А там беше по-сложно, особено заради болките в гърба, които не преминаваха, причиняваха й страдание и я изтощаваха. Беше й неудобно, дори когато беше прикована на легло."

"Въпреки това, тя остана в съзнание и се интересуваше от съдбата на животните до самия край", каза съпругът на френската актриса.

Д'Ормале, бивш политически съветник на лидера на крайната десница Жан-Мари Ле Пен, не уточни от какъв вид рак е страдала Бардо.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

брижит бардо рак актриса Франция
