Светът се сбогува с легендарната Брижит Бардо НА ЖИВО

Тя си отиде на 91-годишна възраст

07.01.2026 | 11:52 ч. 8

Френската филмова звезда и културна икона Брижит Бардо, която почина миналия месец на 91 години, ще бъде погребана днес, 7 януари, в ривиерския курорт Сен Тропе, където прекара голяма част от по-късните си години.

Опелото е насрочено за 10:00 ч. (12:00 часа българско време) по Гринуич в църквата "Notre-Dame-de-l’Assomption", а след това Бардо ще бъде положена в последния си дом при строга дискретност в местно гробище.

За жителите и почитателите ѝ ще има и публична церемония в зоната "Pré des Pêcheurs" в Ла Понш - историческото сърце на някогашното рибарско селище. Близки и почитатели вече са се струпали на локацията и чакат да се сбогуват с легендата.

