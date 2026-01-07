Светът се сбогува с легендарната Брижит Бардо НА ЖИВО

Френската филмова звезда и културна икона Брижит Бардо, която почина миналия месец на 91 години, ще бъде погребана днес, 7 януари, в ривиерския курорт Сен Тропе, където прекара голяма част от по-късните си години.

Опелото е насрочено за 10:00 ч. (12:00 часа българско време) по Гринуич в църквата "Notre-Dame-de-l’Assomption", а след това Бардо ще бъде положена в последния си дом при строга дискретност в местно гробище.

За жителите и почитателите ѝ ще има и публична церемония в зоната "Pré des Pêcheurs" в Ла Понш - историческото сърце на някогашното рибарско селище. Близки и почитатели вече са се струпали на локацията и чакат да се сбогуват с легендата.