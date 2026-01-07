Проф. Константинов: Промените в ИК се правят, за да изолират избирателите

Проф. Михаил Константинов е на мнение, че власт и общественост отново ще направят фундаментална грешка, която отдавна е отречена от Венецианската комисия - да не пипаме Изборното законодателство една година преди изборите.

“Каквото пипнем да се отнася за следващите избори, не за тези, които предстоят”, на мнение е проф. Константинов.

"Имам една хипотеза, че голяма част от промените в Изборния кодекс се правят, за да бъдат изолирани голяма част избирателите. В последните 4 години на седем избора избирателите спаднаха трайно със 740 000 средно на всички избори. Трайно гласуват 2,6 млн. души. Моята хипотеза е, че машините изгониха част от избирателите", обясни пред БНТ проф. Константинов.

Експертът развенча и мита, че голяма част от избирателите предпочитат да гласуват с машини - “когато има право на избор - 60% избират да гласуват на хартия”.

Стоил Цицелков представи пет основни точки, които могат да бъдат променени преди този вот. "При машинно гласуване е да използваме пълния им капацитет - като специализирано устройство за електронно машинно гласуване, с криптографски кодове, две флашки, с всички защити, които осигуряват висок стандарт”.

Цицелков подчерта, че е необходимо да има и работещи секционни избирателни комисии. “Не би следвало хора, които сме видели на камерите, които са разследвани - не би трябвало да ги видим отново. Трябва да има задължително обучение и тест за компетенция минимум за председателя. Реална отговорност - ние имаме нужда да видим, че хората, които са манипулирали вота за наказани. ЦИК да влезе в ролята си на гарант. И петата точка - прозрачност на правоохранителните органи - да се дават регулярни брифинги какво е разследвано и какво е открито", обясни той.

Проф. Михаил Константинов препоръчва рязко да се повиши качеството на ниво секционна комисия. И при възможност да има по един юрист във всяка секция.