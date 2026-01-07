Четири сценария как САЩ може да получи Гренландия

В речта си за състоянието на съюза миналата година президентът Доналд Тръмп размишляваше за завземането на повече от 800 000 квадратни мили територия от съюзник в НАТО.

"Невероятният народ на Гренландия", каза той пред Конгреса през март, има пълното право да определи собственото си бъдеще и ако реши, че това бъдеще е в Съединените щати, толкова по-добре. "Наистина се нуждаем от това за международната световна сигурност. По един или друг начин ще го получим."

Американският президент е изразявал тази амбиция от време на време от 2019 г. насам и до миналата седмица беше възможно Дания да отхвърли възможността САЩ да анексират Гренландия като "абсурдна". Дори в понеделник, гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен го определи като безразсъдна "фантазия".

След светкавичното обезглавяване на венецуелското правителство в хитра военна операция в събота обаче, сценарият се премести директно в сферата на правдоподобното, до степен, че европейските столици трескаво спекулират как би могъл да се разиграе.

След нападението Тръмп повтори твърдението си, че САЩ "абсолютно" се нуждаят от Гренландия за собствената си отбрана, твърдейки, че районът около арктическия остров е пълен с руски и китайски кораби. И този път никой не е склонен да поставя под въпрос сериозността му. Късно в понеделник вечерта Стивън Милър, неговият влиятелен съветник по вътрешна сигурност и заместник-началник на кабинета, попита "с какво право" Дания е заявила контрол над територията.

На въпрос от водещ на CNN дали прилагането на военна сила е "на масата", Милър отговори:

"Никой няма да се бори военно със САЩ за бъдещето на Гренландия."

Преди да се проучи как може да се развие ситуацията, има три важни фактора, които трябва да се вземат предвид. Първият е какво Тръмп и различните фракции в неговата администрация наистина искат от Гренландия.

Ако Тръмп е бил последователен по един въпрос, то е, че смята острова за неразделна част от сигурността на собствената му страна. В последната си книга "Искате ли да притежавате Гренландия?", анализаторът на полярната геополитика Елизабет Бюканън твърди, че това мнение е напълно логично.

Нуук, столицата на територията, е значително по-близо до източното крайбрежие на САЩ, отколкото до континентална Дания, а американските администрации отдавна разглеждат Гренландия като незаменима база за откриване и прихващане на заплахи от североизток. Бюканън твърди, че тя е "перфектно позиционирана" не само за системи за ранно предупреждение за ракети, като тези в американската космическа база Питуфик на западния край на острова, но и за потенциални ядрени "съоръжения за втори удар" в очакване на предполагаем бъдещ конфликт с Русия.

САЩ също бяха сериозно разтърсени от навлизането на Китай в Арктика и перспективата, че Далечният север може да се превърне в решаващ театър на военни действия в обхващащ целия свят военноморски спор между двете суперсили.

Миналия февруари Марко Рубио, държавният секретар на Тръмп, заяви, че САЩ имат императив да попречат на Китай да "инсталира" пристанищни съоръжения в Гренландия по същия начин, по който Пекин е установил търговска опора около Панамския канал.

И все пак датските власти са скептични, че това наистина е основната мотивация, отбелязвайки, че Копенхаген вече е сигнализирал за готовността си да позволи на американците значително да разширят военното си присъствие на острова, без да го контролират.

Някои са склонни да смятат, че Тръмп, опитен магнат в областта на недвижимите имоти, по същество иска територията с цел придобиване, сякаш е вид сделка с недвижими имоти, макар и с допълнителната привлекателност на някои от най-големите находища на редкоземни елементи и други стратегически минерали в света.

Вторият фактор е, че Дания държи лоши карти, според Бюканън, старши сътрудник в Австралийския институт за стратегическа политика в Канбера.

Ако се стигне до критичен момент и САЩ окупират Гренландия със сила, тя не вярва, че останалата част от НАТО или Европейският съюз биха се обединили в нейна защита. В книгата си тя твърди, че "единствената реална игра" на Дания е да принуди Maersk, глобално доминираща датска корабна фирма, която има редица договори за Пентагона, да бойкотира САЩ, въпреки че това би било изключително рискован ход.

И накрая, самите гренландци имат повече свобода на действие и по-нюансирани възгледи по темата, отколкото обикновено се осъзнават.

Миналия януари, след като Тръмп се завърна на власт и поднови кампанията си за завземане на острова, широко разпространено проучване установи, че 85% от населението е против напускането на Дания и присъединяването към САЩ, докато само 6% са били "за".

И все пак това е само най-неочакваният и драстичен от разглежданите резултати и числото в никакъв случай не е пълната картина.

Същото проучване показа също, че общественото мнение е почти по равно разделено по отношение на това какво означават амбициите на Тръмп за острова: 45% ги виждат като заплаха, но 43% ги третират като възможност, като 13% не са решили.

В понеделник вечерта Нилсен възприе много по-успокояващ тон, докато се стреми да установи директни преговори с Вашингтон, вероятно осъзнавайки, че има по-голямо влияние, отколкото може би изглежда веднага.

"Истинската история ще бъде до каква степен гренландското ръководство манипулира или се държи като "мама срещу татко" по отношение на Вашингтон и Копенхаген", каза Бюканън. "Гренландският народ търси независимост като приоритет, а датчаните ще бъдат влачени да ритат и крещят, за да освободят бившата колония изцяло - но Копенхаген ще се стреми да избегне тази ситуация на всяка цена."

Сценарий 1: инвазия

Като най-силната военна сила в света, изправена пред отдалечена, слабо населена и слабо защитена цел, няма съмнение, че САЩ биха били способни да превземат Гренландия със сила. Малко анализатори очакват Гренландия или нейните европейски съюзници да се съпротивляват, не на последно място защото, както Мете Фредериксен, датският премиер, го каза в понеделник, това би означавало "края на НАТО".

И все пак окупацията на съюзническа територия би била много по-различна идея от бързия и хирургически натиск срещу Каракас, както в стратегически, така и в оперативен план.

Редица експерти са планирали американска интервенция в Гренландия през последните 12 месеца. Въпреки че всички стигнаха до заключението, че това би било изцяло едностранна афера, някои също така подчертаха риска от неудобни инциденти, особено като се имат предвид разстоянията и относително ограниченият опит на американските въоръжени сили в бойните действия при такива екстремни метеорологични условия.

Дори ако операцията премине безпроблемно, може да се окаже трудно за американците да използват Гренландия изцяло, ако значителни елементи от населението негодуват срещу тях като окупационна сила.

След това идва и обратният удар. Администрацията на Тръмп може да е безразлична към щетите по репутацията и протестите срещу основания на правила ред. Европейците може също да са принудени да преглътнат свършения факт, за да задържат НАТО поне повърхностно. И все пак трансатлантическият съюз би бил сериозно засегнат, най-малкото, с непредвидими последици.

Вашингтон може да е по-загрижен за риска от ескалация, тъй като Русия и Китай предприемат стъпки за защита на собствените си възприемани интереси в Арктика, което води до полярна надпревара във въоръжаването и в крайна сметка подкопава собствената сигурност на Америка.

Сценарий 2: принуда

Поради тези причини повечето анализатори смятат, че ако Тръмп наистина е решен да абсорбира Гренландия в САЩ, е много по-вероятно да го направи чрез други средства, използвайки заплахата от военна намеса като разменна монета.

Той разполага с много инструменти. Най-очевидният са парите. Неговите предшественици са обмисляли да отправят предложение към Дания за закупуване на Гренландия поне три пъти – през 1867, 1910 и 1946 г.

Тръмп твърди, че настоящото фискално споразумение, съгласно което Копенхаген изпраща на Нуук годишна "блокова субсидия" от около 500 милиона паунда, е "лоша сделка" за датчаните и разсъждава, че те биха могли да бъдат склонни да се откажат от финансов пасив на правилната цена.

Той греши. Дания отхвърли предложенията му през 2019 г. и не показа интерес към възраждането на въпроса.

И все пак гренландците може би са по-отворени за убеждаване. Миналата година Тръмп обеща да инвестира "милиарди долари, за да създаде нови работни места и да ви направи богати". За територия от 57 000 души с БВП под 3 милиарда паунда, изключително зависима от риболова и субсидиите от Копенхаген, подобни суми биха могли да бъдат трансформативни, ако действително се материализират.

Към края на първия мандат на Тръмп, САЩ стартираха кампания за спечелване на сърцата и умовете на гренландците, започвайки с пакет от 12 милиона долара помощ, предназначен за икономическо развитие, образование и неопределена "американска специализирана консултантска работа".

След това последва вълна от двустранни инициативи, включително изпращане на американци в средни училища, за да преподават английски език, повторно отваряне на американското консулство в Нуук, назначаване на американски "старши съветник по развитието" и създаване на схеми за обучение на новобранци в зараждащия се минен сектор на острова.

Поток от по-скорошни посещения на фигури от вътрешния кръг на Тръмп, вариращи от сина му Доналд Тръмп-младши до вицепрезидента Джей Ди Ванс, като цяло се възприемаха като тежки упражнения за сплашване, а не като ласкателства.

През март миналата година съпругата на Ванс, Уша, трябваше да се откаже от плановете си да гледа състезание с кучешки впрягове и да очарова местните жители в Нуук, защото те съвпаднаха с формирането на ново правителство след парламентарните избори на острова.

Има обаче и по-неконвенционални средства за намеса. През август Дания се разбунтува срещу предполагаема кампания за политическа подривна дейност, при която агитатори с връзки с Белия дом уж са се опитали да проникнат в гренландското общество и да разпалят сепаратистки настроения.

Възможно е притискането да се удвои през следващите месеци, особено след като датчаните и другите европейци отчаяно искат САЩ да останат ангажирани с НАТО и да избегнат американско-руски спор за Украйна.

Сценарий 3: свободно асоцииране

Във вторник The Economist съобщи, че американски служители работят по потенциална сделка, при която Гренландия ще подпише "договор за свободно асоцииране" (Cofa) със САЩ.

Тази опция циркулира във Вашингтон от известно време. Това би наподобявало споразуменията, които САЩ вече имат с Палау, Микронезия и Маршаловите острови. Малките южнотихоокеански държави запазиха формалната си независимост, като същевременно на практика дадоха на американските военни картбланш на своята територия в замяна на безмитна търговия.

Отново не е напълно ясно какво биха спечелили американците от тази сделка, освен значителната свобода, на която вече се радват в Гренландия, освен символиката на примамването на гренландците от орбитата на Дания в тази на Тръмп.

Това би изисквало и Гренландия да постигне независимост от Дания, което от своя страна може да се случи само със съгласието на датския парламент.

Бюканън каза, че Копенхаген иска да избегне този резултат "на всяка цена". Тя обаче смята подобно споразумение за принципно разумен резултат, който би дал на американците по-голяма степен на контрол върху стратегически жизненоважна територия в техния квартал и потенциално би отключил значителни икономически ползи за Гренландия.

"Мисля, че Гренландия ще се възползва от възможността да задълбочи връзките си със САЩ и да се позиционира, за да се откъсне от Дания", на мнение е тя. "Европа е вклинена. САЩ вече не се интересуват как се възприемат и дават приоритет на личния си интерес."

Лидерите на Гренландия, добави Бюканън, са "достатъчно проницателни", за да разпознаят тази възможност да получат независимост, без веднага да се предават изцяло на САЩ. Това обаче би изисквало голяма дипломатическа финес.

"Трудната част ще бъде да се сключи двустранна сделка с Тръмп, която да успокои неговите опасения за сигурност в цялото полукълбо, но също така да осигури икономически просперитет и възможности за устойчиво развитие за следващото поколение гренландци", допълва Бюканън, цитирана от The Times.

Сценарий 4: един човек, двама управници

Има и друг начин. В тази сложна игра на тристранния шах е възможно Дания да успее горе-долу да поддържа статуквото.

Гренландия би продължила да се движи бавно към независимост, но засега би останала в рамките на датското кралство, макар и да настройва датчаните и американците един срещу друг за постепенно предимство.

САЩ биха се задоволили със засилено военно присъствие и по-голяма стратегическа свобода на острова, множество търговски сделки за проучване на минерални находища и може би няколко символични символа на де факто сюзеренитет, като например съветници на гренландското правителство.

"Като се има предвид търговското мислене на Тръмп, максималистичното искане, което имаме сега [за анексиране], е просто началната точка на преговорите", каза Бюканън.

Както самият Тръмп - или неговият ghostwriter - заявява в "Изкуството на сделката":

"Целя се много високо и след това просто продължавам да натискам и натискам и натискам, за да получа това, което търся. Понякога се задоволявам с по-малко, отколкото съм търсил. Но в повечето случаи все пак получавам това, което искам."