Проф. Ива Христова: Най-тежките дни при грипа са първите два до три

Грипът вече е сред нас и постепенно набира скорост, като това развитие не се различава съществено от предишни години.

Това обясни директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. д-р Ива Христова за "България сутрин".

"Да, има променен грипен вирус, но това не му е за първи път да се променя. Това е характеристика на вирусите и особено на грипните вируси. Всяка година подлежат на някаква промяна, по-малка или по-голяма, т.е. различен брой мутации. Да, в момента се касае за 7 мутации, което е малко повече от преди, което означава, че ще има по-голям брой заболели, но нищо по-различно от предишни години", отбеляза проф. Христова пред Bulgaria ON AIR.

Най-интензивното разпространение на грипа у нас традиционно започва през януари, като пикът обикновено се очаква в края на месеца.

През декември се наблюдава постепенно повишаване на случаите, а след празничните събирания и активните социални контакти разпространението логично се ускорява.

Очакванията са през следващите три до четири седмици броят на заболелите да нарасне осезаемо.

"Уязвимите са най-вече децата, защото тяхната имунна система не се е срещала с вируса или се е срещала недостатъчно, съответно няма достатъчен имунитет. Освен това при тях контактите са много интензивни и неконтролирани, така че рискът да се разболеят е доста по-голям", посочи проф. Христова.

При възрастните хора, макар да има изграден имунитет от предишни срещи с вируса, често съществуват придружаващи заболявания и отслабена имунна система, което ги поставя в рискова група за усложнения.

Именно затова те са включени в националната програма за безплатна ваксинация, а все по-често се обсъжда и разширяване на обхвата ѝ към децата.

"Винаги има смисъл (бел. ред. - от ваксината), защото това е най-доброто средство, което имаме, за да се предпазим. Дори в грипен период това не е противопоказано. Единственото е, че е малко късничко и е възможно, докато изградим имунитета, да се разболеем. Но ако има достатъчно основания, тоест достатъчно рисково да бъде едно прекарване на грипна инфекция, по-добре късно, отколкото никога", смята директорът на НЦЗПБ.

Симптомите на грипа тази година не се различават от добре познатите: много бързо начало, висока температура, силна отпадналост, болки в мускулите и ставите, главоболие и болка в очите.

Заболяването обикновено не започва с хрема и кашлица, а с дразнене в гърлото и рязко влошаване на общото състояние.

Най-тежките дни са първите два до три, а пълното възстановяване обичайно отнема около седмица, ако човек остане вкъщи и си даде необходимата почивка.

Към момента най-сериозна е ситуацията в област Перник, следвана от София област, Бургас и Варна.

Данните обаче са динамични и е възможно през следващите седмици различни региони да се редуват с по-висока заболеваемост.

"Маската е най-лесното и най-простото средство, с което можем да се предпазим. Задължително в градския транспорт и в болничните заведения", призова проф. Христова.

Ковид-19 все по-често се възприема като част от ежедневието, а в много случаи грипът протича по-тежко от него.

Въпреки това, при заболяване остава важно човек да си остане вкъщи и да даде време на организма да се възстанови, тъй като както грипът, така и Ковид-19 могат да доведат до усложнения при неглижиране на симптомите.