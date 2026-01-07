Тръмп използва във Венецуела за първи път тактика, използвана и от Путин

САЩ имаха възможност да изстрелят стотици крилати ракети "Томахок" и "JASSM" срещу Венецуела, но по някаква причина вместо това използваха дронове камикадзе.

Записите от американските удари срещу Каракас по време на светкавичната операция Absolute Resolve, целяща залавянето на Мадуро, показват, че американците са използвали камикадзе дронове срещу множество цели. В няколко видеоклипа се чува звук, наподобяващ полета на безпилотен летателен апарат с пропелер, последван от удар.

Видео компилацията е произведена от OSINT общността Faytuks Network.

WATCH: Multiple videos show drones being used during the U.S. operation in Venezuela. pic.twitter.com/Ef4BLtaKIb — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 5, 2026

От Defense Express отбелязват, че макар звуците на тези оръжия да се различават от тези на дроновете Shahed, те все пак са явно различни от шума, който издава крилата ракета по време на полет. За сравнение можем да се използва запис на удар, в който се чува звукът на ракета JSM, която използва малък турбовентилаторен двигател, подобен на тези, които се използват в крилатите ракети Tomahawk или JASSM.

Струва си да се отбележи, че звукът на дрона с пропелер подсказва, че той има електрически мотор, а не двигател с вътрешно горене. Забележително е също, че дронът с пропелер съчетава относително висока скорост с значителен полезен товар.

В същото време Пентагонът не е разкрил официално никакви подробности за операция Absolute Resolve, освен че в нея са участвали повече от 150 въздушни средства и военноморска група, включително самолетоносач. Следователно няма информация за името на тези дронове или дори за типа им.

Въпреки това фактът, че те са били използвани по време на американската операция, заслужава значително внимание. Първо, американската армия изглежда разполага с голям запас от различни видове ракети с голям обсег. Само ударната група на самолетоносача, водена от USS Gerald R. Ford (CVN 78), включва пет ракетни разрушителя от клас Arleigh Burke, които разполагат с около 480 ракетни пускови клетки, една трета от които са за ракети Tomahawk.

В операцията участваха и няколко атакуващи подводници, както и авиация: самолети, базирани на самолетоносачи, тактически самолети от въздушната база в Пуерто Рико и стратегически самолети от Съединените щати. С други думи, американците със сигурност не са имали недостиг на традиционни ракетни оръжия за операция Absolute Resolve.

Въпреки това, беше взето решение да се използват камикадзе дронове не за експериментални цели, а като пълноценно оръжие, чиято ефективност щеше да определи успеха на една изключително сложна и рискована операция. Това показва, че е бил избран изпитан подход, считан за по-ефективен от конвенционалните ракетни удари, като това е първият случай, в който САЩ използват камикадзе дронове в оперативни действия.