Есен в апартхотел Лъки Банско СПА & Релакс

Есента е един от най-живописните сезони в Банско. Пирин се обагря в топли нюанси, а чистият планински въздух носи усещане за спокойствие и хармония. Сега е идеалният момент да се откъснете от делничната динамика и да се отдадете на заслужен релакс.



Точно това ви очаква в апартхотел Лъки Банско, който съчетава модерни удобства и разнообразни възможности за отдих и приключения, за да превърне всяка есенна почивка в незабравимо преживяване.

Луксозно настаняване

Престоят в петзвездния хотел Лъки Банско е повече от нощувка - тук комфортът е на първо място, а вниманието към всеки гост е гарантирано.

Хотелът предлага 115 луксозно обзаведени студиа и апартаменти, които осигуряват уют и функционалност в едно.

Помещенията са просторни, светли и оборудвани с всичко необходимо за приятната почивка на гостите. Някои от тях разполагат и с балкони с впечатляващи гледки към планината и града, идеални за сутрешно кафе или вечерен релакс.

Кулинарни изкушения за всеки вкус

В Лъки Банско всяко хранене се превръща в истинско удоволствие.

В трите ресторанта на хотела гостите могат да опитат традиционни български и интернационални специалитети, приготвени с внимание към всеки детайл.

Менюто включва още здравословни, вегетариански и веган ястия, както и гурме предложения за ценителите на изисканата кухня. А подбраната селекция от вина и напитки добавя финален щрих към гастрономическото преживяване.

Удобства за семейства с деца

В Лъки Банско SPA & Relax всяко семейство ще открие перфектните условия за своята мечтана почивка през есента.

Хотелът предлага разнообразни удобства за малки и големи. Родителите могат да се насладят на различни процедури и терапии в модерния СПА център, докато за децата са обособени специални зони за игри и забавления с професионална анимация.

Активности и приключения

Банско е дестинация, която предоставя уникални възможности за отдих и развлечения, а Лъки Банско е мястото, откъдето започва всяко вълнуващо приключение.

Гостите на хотела могат да участват в преходи и екскурзии из планината, да опитат конна езда сред есенната гора или да се впуснат в екстремни преживявания за повече адреналин.

Наред с това градът предлага богат културен живот - концерти, фестивали и изложби правят престоя още по-интересен и пълноценен.

Тук ще откриете всичко, от което се нуждаете - независимо дали предпочитате релакс край басейна или забавления сред природата.

А специалните есенни предложения на хотела вече ви очакват. Не пропускайте да се насладите на първокласни услуги и активна почивка сред красотата на Пирин планина.

Можете да резервирате своята почивка и онлайн тук: