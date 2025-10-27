Нова звездна двойка: Софи Търнър и Крис Мартин от Coldplay

Софи Търнър и вокалистът на Coldplay, Крис Мартин, са най-новата звездна двойка, съобщават от "Daily Mail". 29-годишната актриса и 48-годишният певец тайно ходят по срещи, след като скоро преживяха раздели. И явно са перфектни един за друг, тъй като нито един от двамата не търси сериозно обвързване към момента.

"Софи беше парти момиче преди връзката с Джо Джонас. И Крис, всъщност, може да е перфектният мъж за нея сега, тъй като и двамата са на етап в живота си, в който търсят нещо забавно и необвързващо", коментира източник на "Mirror".

