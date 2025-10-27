IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нова звездна двойка: Софи Търнър и Крис Мартин от Coldplay

И двамата скоро преживяха раздели

27.10.2025 | 22:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софи Търнър и вокалистът на Coldplay, Крис Мартин, са най-новата звездна двойка, съобщават от "Daily Mail". 29-годишната актриса и 48-годишният певец тайно ходят по срещи, след като скоро преживяха раздели. И явно са перфектни един за друг, тъй като нито един от двамата не търси сериозно обвързване към момента.

"Софи беше парти момиче преди връзката с Джо Джонас. И Крис, всъщност, може да е перфектният мъж за нея сега, тъй като и двамата са на етап в живота си, в който търсят нещо забавно и необвързващо", коментира източник на "Mirror".

Още за отношенията им четете в teenproblem.net

звезди Софи Търнър Крис Мартин двойка връзка
