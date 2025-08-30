6 съставки от азиатската кухня ни правят по-здрави

Ряпа дайкон, зелен лук, сусамово масло, джинджифил, бок чой, морски дарове... Звучат вкусно нали? Те са част от толкова богата на вкусове и полезни храни азиатка кухня. Не само обогатяват ястията, но са и много полезни за здравето.

Вижте още няколко азиатски съставки за добро здраве.

Орехи

Консумирани както в азиатската, така и в западната кухня, орехите са богати на полезни вещества, включително омега-3 мастни киселини, витамин Е и фолати. Всички тези хранителни елементи са много важни за добрия метаболизъм, здравето на очите, сърцето, мозъка други.

В традиционната китайска медицина орехите са „затопляща“ храна, благодарение на полезните си мазнини, за които се смята, че повишават телесната ни температура в студените месеци.

Кимчи

Този традиционен корейски деликатес набира популярност. Кимчи традиционно е приготвен от зеле. Ферментирал е, така че съдържа пробиотици, които поддържат здравословен чревен баланс. Подходящ е да се консумира самостоятелно или можете да опитате да го добавите към яхнии, пържени ястия, сандвичи или яйца.

Годжи бери

Малките червени плодчета са китайско средство против стареене за поддържане на здравето на очите и бъбреците в продължение на над 3000 години. Подходящи са за чай, ястия, здравословни десерти, овесена каша, смути, салати. Годжи бери са добър източник на витамини C и A, фибри, желязо, цинк, антиоксиданти и протеини. Доказано е, че консумацията им поддържа имунната система, насърчава здравето на кожата, стабилизира кръвната захар, предотвратява увреждането на черния дроб и помага при депресия, тревожност и безсъние.

Останалите храни открийте в Az-jenata.bg.