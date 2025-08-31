4 големи заблуди за отслабването

Ако вече сте свалили няколко килограма, може би си мислите, че „това е всичко“. Пътят на добрата форма е с начало, но без край, но не се обезкуражавайте.

Вижте кои са най-честите заблуди за отслабването.

След като започнете, ще продължите да отслабвате

Отслабването отнема време. Можете да очаквате по-значителна загуба в началото на промяната в начина си на живот и след това нарастващи трудности със загубата на килограми, докато се приближавате до желаното тегло. В някои седмици може изобщо да не отслабнете – и това е напълно нормално. Отслабването може да бъде предизвикателство, разочароващо и дори доживотно начинание. Всъщност специалистите споделят, че може би е най-добре целта ви да не се основава единствено на число на кантара.

Помислете за нещата, които не сте могли да правите преди, а сега правите лесно, като например разходка без да спирате за почивка или изкачване на стълби без болка. Кантарът може да се движи периодично, но се опитайте да се съсредоточите върху положителните промени, които виждате и усещате в себе си.

Вашата диета няма значение, стига просто да спортувате повече

Една популярна поговорка гласи: „Не можете да надбягате лошата диета“. Упражненията би трябвало да създадат калориен дефицит и понякога хората чувстват нужда да възнаградят физическата си активност с няколко допълнителни калории. Това неутрализира изгорените калории с упражнения и води до липса на загуба на тегло или дори до известно наддаване на тегло. Освен това, може да не изгорите толкова много калории по време на тренировка, колкото си мислите.

Вашето устройство или фитнес тракер може да ви каже, че сте изгорили 800 калории с 45-минутна тренировка, но реалността е, че най-вероятно сте изгорили по-малко от това.

За останалите заблуди за отслабването прочетете в Az-jenata.bg.