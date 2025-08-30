Кои зодии ще се възползват най-много от сезона на затъмненията?

Сезонът на затъмненията е от 7 до 21 септември 2025 г., започвайки с лунното затъмнение в Риби и завършвайки със слънчевото затъмнение в Дева.

Емоционално просветление → Лунното затъмнение в Риби разкрива скрити мечти, страхове и желания, подтиквайки към освобождаване и себепознание.

Яснота и цел → Слънчевото затъмнение в Дева носи фокус, помагайки ни да синхронизираме сърцата, егото и амбициите си с висшето си призвание.

Предопределена промяна → Всички зодиакални знаци усещат промяната, но Близнаци, Дева, Стрелец и Риби са най-засегнати от кармичните пренастройки.

Енергия на пробива → Доминират теми за любов, кариера и себеизразяване, канейки трансформация, край и мощни нови начала.

Как сезонът на затъмненията ще промени пътя ви

Сезонът на затъмненията през 2025 г. обещава мощна, съдбоносна промяна, носеща моменти на трансформация, които ни привеждат в съответствие с истинската ни цел. Есенните затъмнения тази година са особено мощни, отваряйки космически портал, който ни тласка по-близо до живота, който сме предназначени да живеем.

Всичко започва с Лунното затъмнение в Риби на 7 септември 2025 г., дълбоко емоционален транзит, който изважда на повърхността скрити мечти и желания. След това енергията се засилва чрез Слънчевото затъмнение в Дева на 21 септември 2025 г., хвърляйки нова светлина върху нашето его, желания и бъдещ път.

Докато всеки зодиакален знак ще усети тези промени, астролозите прогнозират, че четири знака ще преживеят най-драматичните и възнаграждаващи пробиви. За тези знаци сезонът на затъмненията през 2025 г. ще разкрие какво наистина искат - и увереността да го заявят.

4 зодиакални знака, които ще са най-трансформирани от сезона на затъмненията през 2025 г.

Близнаци

Промяната се разгръща във вашия домашен и семеен живот. Независимо дали живеете сами или с други хора, тези затъмнения ви насърчават да установите нови рутини, които носят по-голяма хармония и радост. Ако сте мечтали да живеете различно – да се преместите в нов град, да намерите свое собствено място или да препроектирате средата си – сега е моментът да започнете да планирате. Само не забравяйте, че затъмненията могат да променят детайлите по изненадващи начини, така че бъдете гъвкави. Колкото по-съзнателно създавате пространство за живота, който желаете, толкова по-бързо ще се прояви вашата визия.

Източник: Tialoto.bg