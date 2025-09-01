IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Селена Гомес показа снимки от моминското парти

То беше в Мексико

Снимка: БГНЕС

Селена Гомес показа снимки от моминското си парти в профила си в Instagram. Така стана ясно, че явно сватбата на 32-годишната певица и актриса с Бени Бланко ще е съвсем скоро. В края на миналата седмица звездата публикува в социалната мрежа серия кадри от моминския си купон. Виждаме, че той е бил в Кабо Сан Лукас, Мексико.

Първо Селена позира на фона на океана, като е облечена с къса бяла рокля с плетени мотиви и розетки. Изпълнителката е с коса, вдигната на кок. После красавицата позира по друга бяла рокля и було. Има и доста снимки на специалната украса. Селена позира сред сиви балони, чрез които е изписано, че скоро ще е госпожа.

Има и кадър от заведение, в което женската компания се намира. Всички дами са по бански.

После Гомес позира на плажа по изрязан бял бански от 2 части и було.

Вижда се и как дамите се забавляват на яхта.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Селена Гомес
