Селена Гомес показа снимки от моминското парти

Селена Гомес показа снимки от моминското си парти в профила си в Instagram. Така стана ясно, че явно сватбата на 32-годишната певица и актриса с Бени Бланко ще е съвсем скоро. В края на миналата седмица звездата публикува в социалната мрежа серия кадри от моминския си купон. Виждаме, че той е бил в Кабо Сан Лукас, Мексико.

Първо Селена позира на фона на океана, като е облечена с къса бяла рокля с плетени мотиви и розетки. Изпълнителката е с коса, вдигната на кок. После красавицата позира по друга бяла рокля и було. Има и доста снимки на специалната украса. Селена позира сред сиви балони, чрез които е изписано, че скоро ще е госпожа.

Има и кадър от заведение, в което женската компания се намира. Всички дами са по бански.

После Гомес позира на плажа по изрязан бял бански от 2 части и було.

Вижда се и как дамите се забавляват на яхта.

