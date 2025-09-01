IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хороскоп за седмицата – какво да очаква всяка зодия

Астрологична прогноза за първата седмица на септември

01.09.2025 | 21:57 ч. Обновена: 01.09.2025 | 22:49 ч. 3
Istock

Istock

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 1-7 септември 2025. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Ще се наложи да се справите с някои проблеми в предстоящия период. Ще са свързани приоритетно с финанси и професионални задължения. Вероятно ще предизвикат напрежение и раздразнителност. Съобразявайте се с обективните обстоятелства, които на моменти ще ви принуждават да намалите инициативата. Когато няма възможност да напредвате с текущите задачи, довършвайте изостаналите, но не стойте „със скръстени ръце“. От значение е да сте ангажирани и без прекалени очаквания.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

седмичен хороскоп
