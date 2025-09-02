Джош Дюамел се чувства късметлия, че е с Одра Мари

Джош Дюмел смята, че е голям късметлия - защото е със съпругата си Одра Мари. Актьорът се страхувал, че двамата никога няма да са двойка заради голямата възрастова разлика. Сега той е на 52 г., а моделката и ТВ водеща е на 31 г.

Връзката между звездите започна в края на 2018 г. Те сключиха брак през 2022 г.

Одра дари Джош със син Шепард през януари 2024 г.

"Голям късметлия съм. Срещнах страхотна жена, която просто има всички неща, които търсиш в жената. Тя наистина е просто невероятна. Тя е страхотна майка, тя е чудесен пример за подражание... И аз се чувствам голям късметлия, че имам някого, с когото да споделям живота", посочи Дюамел пред "People".

Още за отношенията четете в teenproblem.net