IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 0

Джош Дюамел се чувства късметлия, че е с Одра Мари

Имат голяма възрастова разлика

02.09.2025 | 23:22 ч. Обновена: 03.09.2025 | 00:00 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Джош Дюмел смята, че е голям късметлия - защото е със съпругата си Одра Мари. Актьорът се страхувал, че двамата никога няма да са двойка заради голямата възрастова разлика. Сега той е на 52 г., а моделката и ТВ водеща е на 31 г.

Връзката между звездите започна в края на 2018 г. Те сключиха брак през 2022 г.

Одра дари Джош със син Шепард през януари 2024 г.

"Голям късметлия съм. Срещнах страхотна жена, която просто има всички неща, които търсиш в жената. Тя наистина е просто невероятна. Тя е страхотна майка, тя е чудесен пример за подражание... И аз се чувствам голям късметлия, че имам някого, с когото да споделям живота", посочи Дюамел пред "People".

Още за отношенията четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди брак Джош Дюамел Одра Мари
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem