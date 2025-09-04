Джулия Робъртс и Аманда Сайфред сe появиха с един и същи тоалет

Джулия Робъртс носеше цялостна визия от Versace за фотосесията за филма си After the Hunt по време на филмовия фестивал във Венеция на 29 август

Аманда Сайфред шеговито попита колежката си дали може да заеме дрехите й за своята изява на събитието няколко дни по-късно

Оказа се, че молбата на актрисата е била приета съвсем сериозно и напълно удовлетворена

Аманда Сайфред много приличаше на една от своите известни приятелки при появата си на пресконференция по време на филмовия фестивал във Венеция - и цялото преживяване беше документирано онлайн за феновете!

39-годишната звезда от "Гадни момичета" присъства на срещата с журналисти преди премиерата на филма си Testament of Ann Lee на 1 септември. За повода Сайфред избра цялостна визия от Versace, състояща се от овърсайз блейзър, жълта раирана риза- като и двете бяха с навити до лактите ръкави - и леко широки панталони.

Източник: Tialoto.bg