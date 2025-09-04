IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 125

Джулия Робъртс и Аманда Сайфред сe появиха с един и същи тоалет

Кой от кого заимства идеята

04.09.2025 | 22:37 ч. Обновена: 04.09.2025 | 23:20 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Джулия Робъртс носеше цялостна визия от Versace за фотосесията за филма си After the Hunt по време на филмовия фестивал във Венеция на 29 август

Аманда Сайфред шеговито попита колежката си дали може да заеме дрехите й за своята изява на събитието няколко дни по-късно

Оказа се, че молбата на актрисата е била приета съвсем сериозно и напълно удовлетворена

Аманда Сайфред много приличаше на една от своите известни приятелки при появата си на пресконференция по време на филмовия фестивал във Венеция - и цялото преживяване беше документирано онлайн за феновете!

39-годишната звезда от "Гадни момичета" присъства на срещата с журналисти преди премиерата на филма си Testament of Ann Lee на 1 септември. За повода Сайфред избра цялостна визия от Versace, състояща се от овърсайз блейзър, жълта раирана риза- като и двете бяха с навити до лактите ръкави - и леко широки панталони.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Джулия Робъртс и Аманда Сайфред
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem