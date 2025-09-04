Джейсън Момоа разходи във Венеция перфектен розов... педикюр

Смело модно решение показа актьорът Джейсън Момоа. Той се появи на филмовия фестивал във Венеция, промотирайки филма си The Hand Of Dante's (“Ръцете на Данте”). Акцентът на звездата обаче се оказа странното му решение да се появи облечен в изцяло розовата гама.

46-годишният актьор се разхождаше по червения килим с розов педикюр и подходящи розови обувки Birkenstock в същия нюанс. За разлика от обичайния класически смокинг на премиера, Джейсън се представи изключително ефектно с яркия си ансамбъл, отбелязват световните медии.

Джейсън показа лакираните си розови нокти на краката пред камерите, докато вървеше по червения килим и позираше за снимки. Пъстрият актьор изглеждаше в добро настроение, докато се забавляваше с оператори на премиерата, пълна със звезди.

Актьорът от “Спасители на плажа“ участва в драматичния филм редом с Джерард Бътлър, Гал Гадот, Сабрина Импачиаторе, Франко Неро и Джон Малкович. Филмът проследява оригиналната история на ръкописа на “Божествена комедия“ от библиотеката на Ватикана, но попада в ръцете на мафиотски бос в Ню Йорк.

Списание People отбеляза, че Джейсън Момоа е показал най-добрата си страна в розовия цвят и е изглеждаше по-уверен от всякога.

Момоа демонстрира вталени розови яке и панталони.

Jason Momoa matches toenail polish to pink suit at ‘In the Hand of Dante’ premiere https://t.co/qlKZp5uHPF pic.twitter.com/Lg4lHGZGIK — Page Six (@PageSix) September 3, 2025

“Розовото е просто красив цвят“, каза Момоа пред InStyle и добави, че е доста уверен в мъжествеността си и не се интересува кой какво мисли.

Хавайският жител също обича хубавите сандали Birkenstock. Той носеше друг розов чифт от удобните сандали, докато промотираше “Филмът за Minecraft“ в Мексико през март.

Момоа направи вълна през юли, когато обръсна брадата си, която се е превърнала като негова запазена марка. Причината за промяната бяха снимките на трета част на “Дюн“, което го направи почти неузнаваем.

Във Венеция актьорът беше заедно със сина си - 16-годишният Накоа-Улф Момоа, с който участват заедно в последната част на “Дюн”.