Как лунното затъмнение на 7 септември ще повлияе на вашата зодиакален знак

Интензивното пълнолуние в Риби на 7 септември 2025 г. ще повлияе на всеки зодиакален знак в близките дни. То ще ни въвлече официално в гръмотевичната буря от промени, които сезонът на затъмненията носи. Още промени са на хоризонта, особено за променливите знаци Близнаци, Дева, Стрелец и Риби.

Сезонът на Девата ни показва как да се подготвим и да се изправим пред неочакваното, докато транзитът на Сатурн в Овен ни учи как да намерим силата и мощта си. Тази седмица ни става ясно колко много сме пораснали през последните няколко години. Навлизаме в нова глава, в която обичаме и се грижим повече за себе си.

А ето и как лунното затъмнение ще повлияе на вашия зодиакален знак:

Овен

Това затъмнение в Риби ще оправи настроението ви и ще ви покаже важността на дома и подкрепата от тези, на които държите. Ще видите как вашият потенциал започва да процъфтява през следващите няколко седмици и старите глави ще приключат.

Започнете да вярвате в своите таланти и способности. Сатурн във вашия знак ви подготвя за следващата фаза от живота ви, така че поемете контрол и процъфтявайте. Тази лунна светлина иска да бъдете уверени, за да можете да постигнете целите си през следващите няколко месеца.

Телец

С енергията на сътрудничеството до небесата по време на това затъмнение ще получите прекрасни нови идеи, върху които можете да надграждате сега, когато Меркурий е директен. Ще има периоди, в които от вас се изисква търпение, Телец, особено ако работите по текущ проект, който е към своя край.

Научете се как да приоритизирате това, което искате да направите и да разкриете. Сезонът на Дева също ви учи, че влюбването може да бъде очарователен тласък, тъй като ще ви накара да се чувствате уверени в себе си. Управлението на времето също може да бъде спасителен благодат в този момент, ако сте склонни да поемате твърде много проекти едновременно.

