Актьорът Пен Баджли стана татко на близнаци

Те са момчета

05.09.2025 | 13:35 ч. Обновена: 05.09.2025 | 13:55 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Пен Баджли стана баща на еднояйчни близнаци!

Актьорът от "Клюкарката" съобщи това по доста интересен начин. Той сподели в социалната мрежа Instagram клип, с който промотира събитие за новата си книга "Crushmore".

Във видеото той казва, че прекъсква отпуска си по бащинство, за да направи това съобщение. Пен шепти по време на клипа и показва крачето на едно от новородените си бебета.

"Има малки, дребни бебешки крачета точно тук. Не искам да ги събуждам", коментира още звездата.

Така става ясно, че съпругата му Домино Кърк вече е родила близнаците им. Те са еднояйчни и са момчета.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net

Тагове:

звезди баща близнаци Пен Баджли
