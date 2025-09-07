Рецептата Dnes: Вкусна салата с пиле терияки

Съставки:
- 1 супена лъжица зехтин
- 500 г пилешки гърди
- 2 супени лъжици сос хойсин
- 2 супени лъжици кафява захар
- 2 супени лъжици соев сос
- 2 супени лъжици мирин
- 2 супени лъжици оризов оцет
- 1 чаена лъжица пресован чесън, пресен
- 1 чаена лъжица настърган пресен джинджифил
- 3 чаши маруля, нарязана на ленти
- 2 чаши настъргано зеле, прясно
- 1 малка червена чушка, нарязана
- 1 люта чушка, нарязана
- 1 морков, настърган
- ½ чаша краставица, тънко нарязана
- 2 глави лук, нарязани
- 1 супена лъжица сусам
Приготвяне:
- В голям тиган на среден към силен огън загрейте 1 супена лъжица зехтин.
- В него запържете пилешкото месо от двете страни до златисто за около 10 минути.
- Междувременно в купа смесете соса хойсин, захарта, соевия сос, мирина и оцета заедно с 1 чаена лъжица от настъргания джинджифил и намачкания чесън.
- Разбъркайте много добре, докато се смесят.
- Запазете 6 супени лъжици от получения сос за сервиране.
- Останалият сос излейте върху пилешкото в тигана.
- Намалете котлона и оставете да се глазира и редуцира.
- Извадете пилето от тигана и го нарежете на ивици.
- Оставете го да си почине върху дъската за 5 минути.
- В купа или голяма чиния за сервиране смесете нарязаните маруля, зеел, чушка, люта чушка, настърган морков, нарязана на тънко краставица, наситнения лук.
- Разбъркайте добре с пръсти.
- Отгоре подредете пилешкото.
- Поръсете със сусам и тънко нарязаната люта чушка.
- Залейте с дресинга и сервирайте.
