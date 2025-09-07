IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Вкусна салата с пиле терияки

Подходяща за обяд или вечеря

07.09.2025 | 12:50 ч. Обновена: 07.09.2025 | 13:50 ч. 0
Снимка: istock

Съставки:

  • 1 супена лъжица зехтин
  • 500 г пилешки гърди
  • 2 супени лъжици сос хойсин
  • 2 супени лъжици кафява захар 
  • 2 супени лъжици соев сос
  • 2 супени лъжици мирин 
  • 2 супени лъжици оризов оцет
  • 1 чаена лъжица пресован чесън, пресен
  • 1 чаена лъжица настърган пресен джинджифил 
  • 3 чаши маруля, нарязана на ленти
  • 2 чаши настъргано зеле, прясно 
  • 1 малка червена чушка, нарязана
  • 1 люта чушка, нарязана
  • 1 морков, настърган
  • ½ чаша краставица, тънко нарязана
  • 2 глави лук, нарязани 
  • 1 супена лъжица сусам

Приготвяне:

  • В голям тиган на среден към силен огън загрейте 1 супена лъжица зехтин. 
  • В него запържете пилешкото месо от двете страни до златисто за около 10 минути. 
  • Междувременно в купа смесете соса хойсин, захарта, соевия сос, мирина и оцета заедно с 1 чаена лъжица от настъргания джинджифил и намачкания чесън. 
  • Разбъркайте много добре, докато се смесят. 
  • Запазете 6 супени лъжици от получения сос за сервиране. 
  • Останалият сос излейте върху пилешкото в тигана. 
  • Намалете котлона и оставете да се глазира и редуцира. 
  • Извадете пилето от тигана и го нарежете на ивици. 
  • Оставете го да си почине върху дъската за 5 минути. 
  • В купа или голяма чиния за сервиране смесете нарязаните маруля, зеел, чушка, люта чушка, настърган морков, нарязана на тънко краставица, наситнения лук. 
  • Разбъркайте добре с пръсти. 
  • Отгоре подредете пилешкото. 
  • Поръсете със сусам и тънко нарязаната люта чушка. 
  • Залейте с дресинга и сервирайте. 

