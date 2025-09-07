Kак да накарате мъжа, по когото си падате, да ви преследва

Мъжете са ловци, които обичат преследването. Това е факт, макар че много мъже в днешно време се оставят жената да прояви интерес към тях първа.

За съжаление, жените и мъжете имат много различни определения за „проявяване на интерес“. Мъжкото привличане изисква две неща: сексуално привличане и усилия.

Както казва сватовницата Пати Стангер, „пенисът избира“. Ако един мъж не е физически привлечен от вас, той няма да почувства истински стремеж да привлече повече от вниманието ви.

Може да проведете прекрасни разговори, които ще продължат с часове. Може да правите секс. Може да видите „истински потенциал“ в него и да се влюбите до уши. За съжаление, ако той не ви намира за сексуално привлекателна, връзката никога няма да се развие много надълбоко.

Втората много мощна и по-малко разбирана част от това уравнение е, че мъжката енергия е най-щастлива, когато постига нещо. Постиженията във връзките за мъжа са когато може да направи жената щастлива, когато й предложи брак или когато той е този който „наси хляба вкъщи“.

В ранните етапи на запознанствата, мъжкото постижение е невинно като да получи телефонния номер или контакта в социалните медии на жената, да я убеди да излезат двамата на среща и др.

А ето и проблемът, когато жената започне да преследва мъжа.

В повечето части от съвременния ни живот стратегията за горещо преследване работи доста добре. Искате ли тази работа? Намерете си тази работа или си проправете собствен път. Искате ли тази къща? Спестете и си я купете. Искате ли този мъж? Е, ето тук става сложно.

Супер изкушаващо е да попаднем в капана на мисълта, че би трябвало да можем да правим нещата във връзките по същия начин, както правим през останалата част от живота си. А именно, херкулесовско усилие. Не само че екстремните усилия не работят, но и прекаленото усилие е бърз начин напълно да саботираме нещата.

Една от причините, поради които преследването на мъже не работи, е, че енергията на постиженията и стремежите е мъжка работа. Той не може да постигне нещо, ако вие отидете при него, кажете му, че е секси и обявите, че искате среща с него в петък в 20:00 часа, докато му казвате профила си в Instagram. Няма мистерия. Вие сте завладели мъжката роля във вашите взаимодействия.

Много мъже намират това проактивно поведение за агресивно, отблъскващо, дори за леко маниакално.

Вместо това, ето как да накарате мъжа да ви преследва:

1. Не организирайте живота си около него

Продължавайте със собствената си рутина и не изключвайте и не пропускайте нищо, което обикновено правите в ежедневието си, само защото чувствате, че трябва да отделите време за него.

Не го карайте да изглежда така сякаш постоянно се въртите около него. Появявате се във фитнеса му, пред блока му в любимия му супермаркет и т.н.

