Нов маникюр - цветовете на септември за уютно посрещане на есента

Изборът на добър за лак за нокти ни кара да се чувстваме по-събрани и готови да покорим света. С настъпването на септември - където отпиването на топли напитки и обличането на леки якета се превръща в норма - е време да започнем да мислим за отказване от летните пастелни и ярки цветове. На тяхно място се настаняват приглушени и невероятно шикозни земни тонове, богати скъпоценни камъни и нотки на топлина.

Популярни цветове за септемврийски маникюр

Опушена лавандула

Заменете млечно лилавия оттенък с опушен лавандулов. Мекият лавандулов цвят с приглушени сиви подтонове е романтичен, модерен вид. Макар че е нежна препратка към пролетните пастели, опушеният завършек го прави преходен и чудесен за септември.

Мъх

Докато ментово зелените и тревисто зелените цветове са готови за зимен сън, по-топлите нюанси като мъхово и дори маслиненозелено са голям плюс за есента. Те се усещат уютно и заземено, плюс това тези видове нюанси са чудесна алтернатива на обичайните есенни цветове.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg