IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 74

Нов маникюр - цветовете на септември за уютно посрещане на есента

Шикозни земни тонове, разкошни нюанси на скъпоценни камъни и още

08.09.2025 | 22:15 ч. Обновена: 08.09.2025 | 23:14 ч. 0
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Изборът на добър за лак за нокти ни кара да се чувстваме по-събрани и готови да покорим света. С настъпването на септември - където отпиването на топли напитки и обличането на леки якета се превръща в норма - е време да започнем да мислим за отказване от летните пастелни и ярки цветове. На тяхно място се настаняват приглушени и невероятно шикозни земни тонове, богати скъпоценни камъни и нотки на топлина.

Популярни цветове за септемврийски маникюр

Опушена лавандула

Заменете млечно лилавия оттенък с опушен лавандулов. Мекият лавандулов цвят с приглушени сиви подтонове е романтичен, модерен вид. Макар че е нежна препратка към пролетните пастели, опушеният завършек го прави преходен и чудесен за септември. 

Мъх

Докато ментово зелените и тревисто зелените цветове са готови за зимен сън, по-топлите нюанси като мъхово и дори маслиненозелено са голям плюс за есента. Те се усещат уютно и заземено, плюс това тези видове нюанси са чудесна алтернатива на обичайните есенни цветове. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Нов маникюр
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem