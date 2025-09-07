Джон Малкович с признание: Имах опасна връзка с Мишел Пфайфър

Критиците бяха във възторг от химията между Мишел Пфайфър и Джон Малкович в наградения с „Оскар“ филм „Опасни връзки“, а сега Малкович призна за първи път, че екранната страст между тях се е пренесла и в реалния живот, пише "Дейли мейл".

71-годишният актьор, който изигра безнравствения богат плейбой виконт дьо Валмон във филма от 1988 г., потвърди, че е имал афера с Пфайфър, както и че това е сложило край на браковете и на двамата им.

В разговор за подкаста „Fashion Neurosis“ Малкович каза: „Никога не съм говорил за това. Казано по друг начин, в моята работата, много бързо се изграждат емоционални връзки с хората.

Това е част от работата. „За мен тя беше човек, когото ценях много като колега, беше много забавна и трогателна и беше невероятно справедлива към мен. А аз със сигурност не бях.

"През живота си научих, че един добър колега всъщност е голяма рядкост."

"И когато тази връзка стане повече от колегиална или повече от приятелство – дори дълбоко приятелство – тогава поне по моя опит, а може би е свързано с моята специфична психология, глупост, некомпетентност или всичко изброено по-горе... губиш страхотен колега", призна звездата.

Пфайфър подава молба за развод със съпруга си Питър Хортън през 1988 г., докато бракът на Малкович с актрисата Глен Хедли се разпада по време на снимките.

Източник, който познава Хедли, казва пред The ​​Mail on Sunday: "Глен не беше глупачка. Тя разбираше какво се случва".

"Целият свят се влюбваше в Мишел Пфайфър, както и съпругът ѝ. Тя му връчва документи за развод веднага щом филмът приключва".

"Опасни връзки", базиран на френския роман от 18-ти век на Пиер Шодерло дьо Лакло, се превърна в една от най-оценените от критиката костюмирани драми на всички времена благодарение на пресъздаването на похот, манипулация и предателство в аристократичното общество.

Аферата в реалния живот предизвиква скандални заглавия, като режисьорът Стивън Фриърс по-късно казва пред „Ню Йорк Таймс“: „Бракът [на Малкович] се разпадаше и по време на филма той имаше любовна връзка с Мишел Пфайфър.

Филмът печели три Оскара за костюми, за декори и адаптиран сценарий и е номиниран за най-добър филм, припомня БГНЕС.