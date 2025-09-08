Оли Мърс стана татко на момче!

Оли Мърс стана татко за втори път! Съпругата му Амелия Танк го дари с момче, което носи името Албърт.

41-годишният певец разкри щастливата новина в четвъртък. Оли постна снимка, на която се вижда как с бодибилдърката напускат болницата. Изпълнителят носи в кошче за кола бебето, а с другата си ръка държи дъщеря си Мадисън.

"Тръгваме си като четирима. Добре дошъл на света, наш малък Албърт", написал е Мърс към публикацията.

Амелия сподели снимката на стори. "Сърцето ми е толкова пълно сега", написала е звездата.

