Оли Мърс стана татко на момче!

Има и дъщеря

08.09.2025 | 13:51 ч. Обновена: 08.09.2025 | 16:30 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Оли Мърс стана татко за втори път! Съпругата му Амелия Танк го дари с момче, което носи името Албърт.

41-годишният певец разкри щастливата новина в четвъртък. Оли постна снимка, на която се вижда как с бодибилдърката напускат болницата. Изпълнителят носи в кошче за кола бебето, а с другата си ръка държи дъщеря си Мадисън.

"Тръгваме си като четирима. Добре дошъл на света, наш малък Албърт", написал е Мърс към публикацията.

Амелия сподели снимката на стори. "Сърцето ми е толкова пълно сега", написала е звездата.

звезди Оли Мърс баща бебе Амелия Танк
