Орландо Блум най-сетне коментира раздялата с Кейти Пери

Орландо Блум проговори за отношенията си с бившата си - Кейти Пери. 48-годишният актьор и 40-годишната певица започнаха връзката си през 2016 г. През февруари 2019 г. те се сгодиха.

Звездите имат дъщеря Дейзи Доув, която се роди през август 2020 г.

Но през юни тази година Кейти и Орландо шокираха феновете, като обявиха, че се разделят. Явно двамата са запазили добри отношения.

Сега Блум коментира, че те се справят добре и между тях няма нищо друго - освен любов. По време на интервю за "Today" питат актьора как се справя с промените в личния живот.

"Чувствам се страхотно, човек. Толкова съм благодарен. Ние имаме най-красивата дъщеря... И ние сме страхотно. Ще бъдем страхотно. Няма нищо друго - освен любов", отвръща Орландо.

