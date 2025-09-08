IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

Орландо Блум най-сетне коментира раздялата с Кейти Пери

Още има любов

08.09.2025 | 09:30 ч. Обновена: 08.09.2025 | 09:40 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Орландо Блум проговори за отношенията си с бившата си - Кейти Пери. 48-годишният актьор и 40-годишната певица започнаха връзката си през 2016 г. През февруари 2019 г. те се сгодиха.

Звездите имат дъщеря Дейзи Доув, която се роди през август 2020 г.

Но през юни тази година Кейти и Орландо шокираха феновете, като обявиха, че се разделят.   Явно двамата са запазили добри отношения.

Сега Блум коментира, че те се справят добре и между тях няма нищо друго - освен любов. По време на интервю за "Today" питат актьора как се справя с промените в личния живот.

"Чувствам се страхотно, човек. Толкова съм благодарен. Ние имаме най-красивата дъщеря... И ние сме страхотно. Ще бъдем страхотно. Няма нищо друго - освен любов", отвръща Орландо.

Още за отношенията четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Орландо Блум Кейти Пери раздяла
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem