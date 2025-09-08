IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Връзката между Зоуи Кравиц и Хари Стайлс вече е сериозна

Не им е до игрички

08.09.2025 | 12:24 ч. Обновена: 08.09.2025 | 13:16 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Връзката между Хари Стайлс и Зоуи Кравиц май започва да става сериозна. През август те бяха забелязани на разходка в Рим, да се целуват в бар в Лондон, а преди дни - да се държат за ръце на разходка в квартала Бруклин в Ню Йорк. 36-годишната актриса и 31-годишният певец явно много се харесват.

"И двамата се харесват един друг и приятелите не знаят кой харесва другия повече, но се превръща в нещо повече от просто обикновена ситуация. Те може да не искат да мислят, че е така, но изненада - става интересно. Дори с липсата на етикети или с етикети, които не са с официалния статус на приятел или приятелка, те просто се заблуждават; техните приятели виждат, че това може да е нещо специално и ако искат да го превърнат в такова - трябва", коментира източник на "Daily Mail".

Източникът посочва още, че няма причина Зоуи и Хари да играят игрички.

Още за отношенията им четете в teenproblem.net

звезди Хари Стайлс Зоуи Кравиц връзка двойка
