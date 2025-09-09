IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Певицата Пери Едуардс очаква второто си дете

С годеника ѝ вече имат син на 4 г.

09.09.2025 | 22:33 ч. Обновена: 09.09.2025 | 23:02 ч. 0
Снимка: Getty Images

Пери Едуардс и Алекс Окслейд-Чембърлейн очакват второто си дете! 32-годишната певица, която беше част от Little Mix, съобщи щастливата новина в социалната мрежа Instagram през уикенда.

Звездата публикува черно-бяло видео, на което показва наедрялото си коремче. Тя е по черен панталон и бяла тениска. Алекс я прегръща и целува, после се появява и синът им - Аксел.

"Познайте какво, милички", написала е Пери към клипа.

Още за двойката и кадрите вижте в teenproblem.net

звезди Пери Едуардс Алекс Окслейд-Чембърлейн двойка бебе бременност
