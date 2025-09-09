Певицата Пери Едуардс очаква второто си дете

Пери Едуардс и Алекс Окслейд-Чембърлейн очакват второто си дете! 32-годишната певица, която беше част от Little Mix, съобщи щастливата новина в социалната мрежа Instagram през уикенда.

Звездата публикува черно-бяло видео, на което показва наедрялото си коремче. Тя е по черен панталон и бяла тениска. Алекс я прегръща и целува, после се появява и синът им - Аксел.

"Познайте какво, милички", написала е Пери към клипа.

