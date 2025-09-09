Крис Бей от Freedom Call: Идваме за яко Happy metal party в София

Германската метъл група Freedom Call идва в България за концерт на 19 септември в столичния клуб „Маймунарника“. Той е част от европейското им турне, а родните фенове ще чуят микс от хитове от последните си албуми, сред които „Metal is for Everyone", "Union Of The Strong", „The M.E.T.A.L. Fest“ и др.

Freedom Call e създадена през 1998 г. в Нюрнберг от Крис Бей (вокали, китара) и Дан Цимерман (бивш барабанист на Gamma Ray). Тя се утвърждава бързо като водеща пауър метъл група с уникален стил, който често е наричан „happy metal“ – мелодичен, вдъхновяващ и пълен с позитивна енергия. Техните 11 студийни албума, включително сензационния им дебютен „Stairway To Fairyland“, три завладяващи издания на живо и един албум–компилация затвърждават статута им на едни от най-ярките представители на жанра. Freedom Call имат постоянни изяви на живо на сцена, като са я делили не само с групи като Saxon, Edguy, Dragonforce, Blind Guardian и Hammerfall, но и са осъществили успешни турнета като хедлайнери по целия свят, както и на всички големи фестивали от Wacken до Sweden Rock, Masters of Rock, Barcelona Rock Fest, Hellfest, Graspop и престижния 70.000 Tons of Metal Cruise.

Преди три години Freedom Call участваха и на родния фест Midalidare Rock като забиха в един ден с Judas Priest. Билетите са в продажба в мрежата на Eventim.bg и на място в деня на събитието. Ето какво сподели Крис Бей пред Dnes.bg дни преди гостуването им у нас.

Крис, как избрахте името на групата Freedom Call?

Свободата е една от най-важните нужди на всички живи същества на нашата планета, а зовът за нея е в основата на живота. Точно подходящото име за група с позитивна нагласа.

Как се събрахте и създадохте групата?

С Дан Цимерман (Ex-Gamma Ray) сме много добри приятели в продължение на десетилетия и 1998 г. решихме да пишем песни заедно. В сътрудничество с Чарли Бауерфейнд, продуцент и звукорежисьор (Helloween, Saxon, Blind Guardian, Motörhead и много други), създадохме Freedom Call. Намерихме подходящите членове като Саша Герстнер (GIT) и Илкер Ерсин (бас) и накрая през 1999 г. издадохме дебютния си албум „Stairway to Fairyland“.

Какво бихте казали на българските си фенове?

Бяхме за първи път в София през 2010 г. като специални гости на Gamma Ray по време на европейското им турне. Спомням си изключително ентусиазирания манталитет на българските метъл фенове, невероятен! През 2018 г. изнесох солов концерт с моя акустичен проект в София и прекарах невероятно време, през 2022 г. бяхме част от фестивала Midalidare и беше страхотно... Така че, сега сме повече от нетърпеливи да дойдем в България отново, с пълния ни сет като хедлайнер.

Как поддържате енергията и позитивното настроение в музиката си през годините?

Това не е въпрос на време, а на страст и динамика. Получаваме обратно от нашите фенове толкова много енергия и мотивация, че можем да заредим „батерията“ си и да я поддържаме за ново вдъхновение.

Има ли конкретно послание, което искате да почувстват феновете, когато слушат песните ви?

Не мисля, че трябва да отправяш някакви послания... това прави самата музика, текстовете. Слушателите сами ще решат дали това е правилно или погрешно за собствената им житейска нагласа. Ние просто изпращаме духа си за позитивизъм.

Имате ли любима песен, която винаги изпълнявате на концертите си?

„За съжаление“ сме написали твърде много добри песни през годините (смее се). Но феновете ни ще останат разочаровани, ако не свирим „Warriors“, „Land of Light“, „Metal is for Everyone“, „Power & Gory“... и така нататък.

Какво предстои за бандата след концерта в България?

Определено да станем богати и известни (смее се). Вече работим усилено върху нов материал за следващия студиен албум. Така че за Freedom Call ще бъде натоварено зимно време. Издаването на новия ни албум ще бъде през следващата година.

Лесно ли е за една пауър метъл група да бъде иновативна с всеки албум и да избягва стиловите клишета?

Аз обичам клишетата... и очевидно много хора очакват клишета. Никой изпълнител няма да изобрети колелото наново. По-скоро става въпрос за автентичност и за това да бъдеш честен към себе си като музикант или артист. Има хора, които слушат вашата музика... а не друга. Имате само един-единствен начин, за да успеете - да докоснете сърцето и душата на хората.

Какво могат да очакват феновете ви на концерта на 19 септември в София?

Това ще бъде едно страхотно Happy Metal Party и ние ще донесем цялата си сила. Нямаме търпение да се срещнем с българските си приятели, за да си прекараме страхотно заедно.

Автор: Валентина Ненова