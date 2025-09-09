Пастор предупреждава: Краят на времето е тук, Исус слиза на Земята на 23-и септември ВИДЕО

Южноафрикански пастор наскоро заяви, че Исус може да се завърне на 23 септември.

В популярно видео в YouTube пастор Джошуа Мхлакела твърди, че е видял Исус в божествено видение, завръщащ се на Земята по време на тазгодишния Рош Хашана - дата, която някои християни вече свързват с пророчества.

„Възнесението е пред нас, независимо дали сте готови или не“, каза Мхлакела в интервю за CettwinzTV. „Видях Исус да седи на трона си и го чух много силно и ясно да казва: „Ще дойда скоро.“

Пасторът добави:

„На 23 и 24 септември 2025 г. той ми каза: „Ще се върна на Земята.“

Под видеото в YouTube много коментатори също изглеждаха убедени, че пасторът е на прав път.

„10-годишната ми дъщеря сънува разрив наскоро“, написа един, докато друг потребител добави: „Уау, мога да разчитам хората и Джошуа казва истината на 100%. Никога дори не съм си пускала видеоклипове, които твърдят, че имат видения, но Бог ми каза да гледам това.“

Друг потребител пише:

„Избирам да бъда готов духовно [за завръщането на Исус], защото никой не знае датата или часа.“

А трети се съгласява:

„По-добре е да играем на сигурно, отколкото да съжаляваме. Вместо да спорим, нека бъдем бдителни и да се държим готови, само Бог знае часа. Миналия месец също имах видение, сънувах, че сънувам... и Господ се яви, казвайки ми, че скоро ще дойде.“

Възнесението, концепция в християнските предания за края на времето, обещава на вярващите бързо бягство от седем години хаос и обреченост, известни като Скръбта - преди Исус да се завърне, за да създаде рай.

Въпреки шумотевицата, както вярващите, така и съмняващите се предупреждават, че не може да определи точния час или ден. Това означава, че Исус вероятно не е потвърдил предварително участието си.

Но възможно ли е знаменията вече да са тук?

Земляните получиха място на първия ред за „кървава луна“ на 7 и 8 септември, когато пълната луна се оцвети в зловещо, апокалиптично червено - точно както предупреждава Йоил 2:28-31.

Забележителният пасаж от Библията гласи:

„Слънцето ще се превърне в тъмнина, а луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен.“

Изгряваща червена луна: независимо дали е космически сигнал или библейско дежавю, небето накара всички да говорят за края на света тази седмица.

Както The Post съобщи по-рано, НАСА може би наскоро е подкрепила един от най-драматичните моменти в Библията - разпването на Исус - с космически обрат.

Астрономическите модели предполагат, че лунно затъмнение е оцветило луната в червено над Йерусалим в петък, 3 април 33 г. сл. Хр., датата, която много учени свързват със смъртта на Исус.

А това зловещо небе? Точно както в Матей 27:45 се казва:

„От обяд до три часа следобед тъмнина падна по цялата земя.“

Теорията за затъмнението, предложена за първи път от изследователите от Оксфорд Колин Хъмфрис и У. Греъм Уодингтън, стана популярна в TikTok тази пролет - идеално време за Разпети петък.

В крайна сметка, независимо дали 23 септември носи Възнесението или просто още един вторник, спокойно можем да кажем, че много последователи на Христос вече проверяват небето – и своите календари.