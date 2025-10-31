По 4000 крачки на ден намаляват риска от ранна смърт с 40%

Д-р Тара Нарула от ABC News анализира ново проучване, показващо, че ходенето само на 4000 крачки на ден, дори само веднъж или два пъти седмично, може значително да намали риска от ранна смърт и сърдечни заболявания.

От него става ясно, че 4000 крачки на ден, вместо препоръчителните досега 10 000 крачки, може да са достатъчни, за да намалят риска от смърт с до 40 на сто. Изследването, публикувано във вторник в British Journal of Sports Medicine, анализира проучване на повече от 13 000 възрастни жени над 62-годишна възраст, проведено от болницата "Brigham and Women's" в Бостън.

Изследователите установиха, че жените, които са ходили поне 4000 крачки веднъж или два пъти седмично, независимо от интензивността, метода или скоростта, са намалили риска от смърт с 26% и риска от сърдечни заболявания в продължение на десетилетие с 27%. Жените, които са ходили поне 4000 крачки три или повече дни в седмицата, са намалили допълнително риска от смърт до 40%, а риска от сърдечни заболявания с 27%.

В същото време жените, които са ходили над 7000 крачки на ден, са намалили риска от смърт с 32% и от сърдечни заболявания с 16 на сто.

Проучването е заснело стъпките им в продължение на една седмица, последвано от 11-годишен период на проследяване за наблюдение на здравословното им състояние. Тъй като са проследени по-възрастни жени, изследователите все още не знаят дали същите резултати биха могли да се приложат напълно и за мъжете или по-младите хора.

Проучването също не е взело предвид други фактори като диетата или предишни здравословни състояния, като рак или сърдечно заболяване.

Но лекарите, включително главният медицински кореспондент на ABC News д-р Тара Нарула, казват, че редовното ходене е полезно за здравето като цяло.

„Всъщност става въпрос за това да го включите в ежедневието си и трябва да сте наясно с това“, каза Нарула в предаването „Добро утро, Америка“. „Например, слезте от автобуса една спирка по-рано и се разходете, паркирайте колата си малко по-далеч, може би просто ходете пеша, вместо да използвате транспорт като автобуси или коли, качвайте се по стълбите. Ако имате офис, станете и се разходете по време на обяд за 10 минути, провеждайте срещите си по телефона и се разходете из блока“, добави Нарула.

Проучването подчертава идеята, че дори само 4000 стъпки – независимо дали са направени наведнъж или натрупани през целия ден – могат да допринесат значително за подобряване на здравето, пише БГНЕС.